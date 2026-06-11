妻が「梅雨の間だけでも浴室乾燥機を毎日使いたい」とこぼしています。4人家族で毎日洗濯するため仕方ない気もしますが、1ヶ月使うと電気代はいくらかかるのでしょうか？ 節約のコツも確認

浴室乾燥機を毎日使った場合の1ヶ月の電気代は？

浴室乾燥機には「電気式」と「ガス式」があります。今回は電気代が気になる方のために、電気式を例に挙げて計算します。浴室乾燥機にかかる電気代は「消費電力（キロワット）×電力料金目安単価×使用時間」で算出可能です。

東京ガス株式会社によると、浴室乾燥機で洗濯物を乾かすのにかかる時間は「2～4時間」が目安としています。

電力料金目安単価は、公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会が目安としている「31円／キロワットアワー」とします。消費電力1190ワットの浴室乾燥機を2時間、および4時間使用した場合の電気代は、次の通りです。



・1.19キロワット×31円／キロワットアワー×2時間＝73.78円

・1.19キロワット×31円／キロワットアワー×4時間＝147.56円

毎日使用した場合の1ヶ月の電気代は、1日2時間使用の場合が約2213円、1日4時間使用の場合が約4427円となります。



電気代をおさえる使い方

浴室乾燥機の電気代をできるだけ節約するには、使用時間を短くすることが大切です。

また、洗濯物が乾きやすくなるように、干す際には間隔をあけて風通しをよくしましょう。間隔をあけることにより洗濯物が干しきれなくなるときは、突っ張り棒を設置するなどして干せるスペースを増やすことがおすすめです。

また、浴室内が濡れていると乾燥に時間がかかり、余分な電気代がかかる可能性があります。事前に水気を拭き取ってから洗濯物を干すようにしましょう。浴室内の水気が多い入浴直後は避けて使用することも重要なポイントです。

そのほかにも、フィルターをこまめに掃除して性能の低下を防いだり、洗濯物を室内である程度乾かしてから浴室乾燥で乾かしたりする方法も取り入れるとよいでしょう。



サーキュレーターや除湿器との使い分けもポイント

洗濯物の量が多いと浴室乾燥機で乾かすのに時間がかかるため、乾きやすい薄手の衣類などは浴室以外の室内でサーキュレーターや除湿器を活用して乾かすこともおすすめです。

サーキュレーターの風が洗濯物に当たるようにして干したり、部屋の空気が循環するようにして置いたりすることで、洗濯物が乾きやすくなります。早く乾けば雑菌が繁殖しにくいため、生乾き臭の予防にもつながるでしょう。

また、除湿器で部屋の湿気を取り除いてあげるとさらに洗濯物が乾きやすくなるため、サーキュレーターと併用して使う方法もおすすめです。



浴室乾燥機を毎日2～4時間使うと、1ヶ月で2000円台～4000円台の電気代がかかる場合もある

電気式浴室乾燥機を1日2～4時間使用した場合の1ヶ月の電気代は、2000円台～4000円台になることもあります。

電気代を節約するには使用時間をできるだけ短くする必要があるため、間隔をあけて洗濯物を乾かしたり、浴室内の水気を拭き取ってから使用したりしましょう。

また、洗濯物の量が多いと浴室乾燥機の使用時間が長くなるおそれがあるため、乾きやすい洗濯物は浴室以外の室内に干し、サーキュレーターや除湿器などを活用して乾きやすくする方法もおすすめです。



出典

東京ガス株式会社 浴室乾燥機の記事一覧浴室暖房乾燥機で洗濯物は何時間で乾く？使用時間の目安とは

公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会 よくある質問 Q&A Qカタログなどに載っている電力料金の目安単価とは何ですか？

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー