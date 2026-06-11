EXITりんたろー。アンパンマンに感謝 子育てで「助けられています」 独身の兼近大樹はアンパンとの縁語る
EXIT（りんたろー。、兼近大樹）が11日、都内で行われた映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（26日公開）の完成披露上映会に参加した。
【写真】中尾隆聖の言葉に胸を打たれるばいきんまん
本作でりんたろー。が演じるのは、雨や雷を操り、アンパンマンたちに襲いかかる雲の怪物・アマグモラ。兼近大樹は、ばいきんまんが発明したメカながら、コキンちゃんのいたずらによってユニークな姿に変身したキューティーバードロボを演じる。
アンパンマンファミリーの仲間入りを果たしたEXIT。妻・本郷杏奈との間に2023年に第1子が、今年第2子が誕生しているりんたろーは「日頃からアンパンマンに助けられている。保育園に『行きたくない』と言った時は『アンパンマンのお靴が待っているよ』とか。『お風呂に入りたくない』と言った時には『お風呂でアンパンマンのぶくぶくが待っているよ』とか。ご飯を食べない時は『アンパンマンののりがあるよ』と言うと食べてくれるんですよ！本当に助けられている。そのファミリーになれた。本当にありがたい」としみじみ。
2歳の我が子にも出演を伝えたそうで「報告したら『そのことに感謝して、しっかり務めてきてね』と言われました」と軽快なジョークを飛ばして笑わせた。一方、独身の兼近は「アンパンをずっと食べてきたので親しみがすごくある」とアンパントークをして笑わせた。
1988年にテレビアニメがスタートし、翌1989年には劇場版1作目が公開。昭和、平成、令和と3つの時代を超えて愛され続ける『それいけ！アンパンマン』。劇場版シリーズ37作目となる本作は、レッサーパンダのパンタンを中心に、勇気と友情、そして“約束”をめぐる物語となっている。
イベントには、戸田恵子、中尾隆聖、土屋太鳳、アンパンマン、ばいきんまんも参加した。
【写真】中尾隆聖の言葉に胸を打たれるばいきんまん
本作でりんたろー。が演じるのは、雨や雷を操り、アンパンマンたちに襲いかかる雲の怪物・アマグモラ。兼近大樹は、ばいきんまんが発明したメカながら、コキンちゃんのいたずらによってユニークな姿に変身したキューティーバードロボを演じる。
2歳の我が子にも出演を伝えたそうで「報告したら『そのことに感謝して、しっかり務めてきてね』と言われました」と軽快なジョークを飛ばして笑わせた。一方、独身の兼近は「アンパンをずっと食べてきたので親しみがすごくある」とアンパントークをして笑わせた。
1988年にテレビアニメがスタートし、翌1989年には劇場版1作目が公開。昭和、平成、令和と3つの時代を超えて愛され続ける『それいけ！アンパンマン』。劇場版シリーズ37作目となる本作は、レッサーパンダのパンタンを中心に、勇気と友情、そして“約束”をめぐる物語となっている。
イベントには、戸田恵子、中尾隆聖、土屋太鳳、アンパンマン、ばいきんまんも参加した。