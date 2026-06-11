「大会を代表するスターとなるかも」英メディアが“W杯ブレイク候補”８人に選出した日本代表戦士は？ 久保でも中村でもなく…
エールディビジ得点王の称号は、上田綺世のステータスを高めた。ただ、欧州５大リーグではないこともあり、知名度の上昇ぶりは限定的かもしれない。
ワールドカップで活躍すれば、その名はさらに世界的に知られることとなる。英国のサッカーサイト『3 Added Minutes』は、北中米ワールドカップでブレイク候補となる８選手をピックアップ。そのひとりとして、上田の名をあげている。
21歳未満の選手を対象外としたリストのなかで、同メディアは「イングランドのファンはすでにウエダのことを少し知っているだろう。３月にウェンブリーで日本が勝利したときに、９番としてプレーした選手だ。しかし、得点を量産したオランダの国外では比較的知られていない」と報じた。
「27歳の彼は今季、自己最多となる26得点をあげた。ヘラクレス戦ではハットトリック、ズウォーレ戦では４得点をマークしている。代表でも39キャップで16ゴールと得点力を見せてきた」
「ポストプレーの役割を担うことが多く、日本はそれを中心に流動的な攻撃を仕掛ける。ウエダはファイナルサードでチームを団結させる接着剤のような存在だ。クラブでの調子を続けられれば、大会を代表するスター選手のひとりとなるかもしれない」
もちろん、森保一監督をはじめ、日本代表と国民はそれが現実となることを願っている。
なお、3 Added Minutesが選出したブレイク候補は以下の８名だ。
プロミス・デイビッド（カナダ）
バルシュ・ユルマズ（トルコ）
ゲラ・ドゥエ（コートジボワール）
アゼディン・ウナヒ（モロッコ）
ホエル・オルドニェス（エクアドル）
上田綺世（日本）
モハナド・アリ（イラク）
ダニエル・スベンソン（スウェーデン）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
ワールドカップで活躍すれば、その名はさらに世界的に知られることとなる。英国のサッカーサイト『3 Added Minutes』は、北中米ワールドカップでブレイク候補となる８選手をピックアップ。そのひとりとして、上田の名をあげている。
「27歳の彼は今季、自己最多となる26得点をあげた。ヘラクレス戦ではハットトリック、ズウォーレ戦では４得点をマークしている。代表でも39キャップで16ゴールと得点力を見せてきた」
「ポストプレーの役割を担うことが多く、日本はそれを中心に流動的な攻撃を仕掛ける。ウエダはファイナルサードでチームを団結させる接着剤のような存在だ。クラブでの調子を続けられれば、大会を代表するスター選手のひとりとなるかもしれない」
もちろん、森保一監督をはじめ、日本代表と国民はそれが現実となることを願っている。
なお、3 Added Minutesが選出したブレイク候補は以下の８名だ。
プロミス・デイビッド（カナダ）
バルシュ・ユルマズ（トルコ）
ゲラ・ドゥエ（コートジボワール）
アゼディン・ウナヒ（モロッコ）
ホエル・オルドニェス（エクアドル）
上田綺世（日本）
モハナド・アリ（イラク）
ダニエル・スベンソン（スウェーデン）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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