【ツインウエハース サッカー日本代表ver.2026】 6月15日 発売予定 価格：220円

バンダイは、実写カード付きウエハース「ツインウエハース サッカー日本代表ver.2026」を6月15日に発売する。参考価格は220円。全国のスーパー・コンビニエンスストアなどのお菓子売り場で販売される。

本商品は、サッカー日本代表の実写カード付きウエハース第2弾。実写カードでは、2025年9月から11月までの国際試合の出場時間上位22名に加え、本商品オリジナルのビジュアルカード2種と、レジェンド選手2名を含む豪華ラインナップとなっている。

カードラインナップ（順不同/敬称略）

※選出基準：2025年9月～11月の国際試合の出場時間上位22名

＜GK＞

早川友基、鈴木 彩艶

＜DF＞

谷口 彰悟、板倉 滉、渡辺 剛、瀬古 歩夢、関根 大輝、鈴木 淳之介

＜MF/FW＞

遠藤 航、伊東 純也、南野 拓実、鎌田 大地、三笘 薫、小川 航基、前田 大然、堂安 律、上田 綺世、田中 碧、中村 敬斗、佐野 海舟、久保 建英、藤田 譲瑠チマ

＜SP＞

集合A、集合B、宮本 恒靖、川口 能活

「バンダイ×アディダス サッカー日本代表 オリジナルグッズ プレゼントキャンペーン2026」開催

商品を3個購入して応募すると、合計500名に「BANDAIオリジナル アディダス サッカー日本代表2026 レプリカ ユニフォーム」または「BANDAIオリジナル アディダス サッカー日本代表 2026 ホーム マフラータオル」が当たるスペシャルキャンペーンが6月15日より開始される。一部の景品はレジェンドの宮本氏・川口氏のサイン入りとなっている。応募期間は6月15日から10月31日まで。

【応募方法】

商品に封入されている台紙の二次元コードより応募。二次元コード3つ（商品3点）で1回応募可能。

【景品内容】

（1）宮本恒靖氏のサイン入り アディダス サッカー日本代表 2026 レプリカ ユニフォーム：20名

（2）川口能活氏のサイン入り アディダス サッカー日本代表 2026 レプリカ ユニフォーム：20名

（3）アディダス サッカー日本代表 2026 レプリカ ユニフォーム：160名

（4）アディダス サッカー日本代表 2026 ホーム マフラータオル：300名

（合計500名）

※サイズを含め、景品はお選びいただけません。

※サインの有無のみでどれも同じユニフォームとなります。

※景品の発送先は日本国内に限らせていただきます。

※実施概要の最新の情報・詳細はキャンペーン詳細ページをご確認ください。

□キャンペーン詳細ページ

※掲載している写真は開発中のため、実際の内容とは多少異なる場合があります。

【ツインウエハース サッカー日本代表ver.2026】

・内容量：バニラクリーム味ウエハース2枚

・付属物：メタリックプラカード1枚（全48種）

※一部流通にて6月上旬より発売の予定がございます。キャンペーンは6月15日よりご応募いただけます。

※店頭での商品のお取り扱い日は、店舗によって異なる場合があります。

※一部店舗ではお取り扱いのない場合があります。

※画像はイメージです。

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。

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