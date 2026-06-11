岸谷香「…運命の子には出会うもんなんです」30年ぶりに購入したレスポールを披露
歌手の岸谷香（59）が、10日までに自身のインスタグラムを更新し、30年ぶりに購入したという「レスポール」を披露した。
【写真】岸谷香、30年ぶりに購入したレスポールを披露
岸谷は「今年、30年ぶりにレスポールを購入！前は、1996年に、プリ解散後にソロ第一弾のリハーサル中、とあるスタジオで、今の私に力をくれー！と、一目惚れで即買いした、人生初のレスポール。それ以来、なんか今年は、しかもシングルピックアップで、黒のレスポールが欲しくなって。。…運命の子には出会うもんなんです 出会ってしまいました」と写真を公開。
Unlock the girlsのギター・Yukoも昨年新しいレスポールを手に入れたという。岸谷は「2人でレスポールってのも、なんかリハスタの鏡をみて惚れ惚れ」とつづった。
岸谷は、プリンセス プリンセスで活躍し、1996年に解散後は、ソロ活動、プリンセス プリンセス限定再結成、2018年にはUnlock the girlsを結成するなど、精力的に活動している。夫は岸谷五朗、息子は岸谷蘭丸。
【写真】岸谷香、30年ぶりに購入したレスポールを披露
岸谷は「今年、30年ぶりにレスポールを購入！前は、1996年に、プリ解散後にソロ第一弾のリハーサル中、とあるスタジオで、今の私に力をくれー！と、一目惚れで即買いした、人生初のレスポール。それ以来、なんか今年は、しかもシングルピックアップで、黒のレスポールが欲しくなって。。…運命の子には出会うもんなんです 出会ってしまいました」と写真を公開。
岸谷は、プリンセス プリンセスで活躍し、1996年に解散後は、ソロ活動、プリンセス プリンセス限定再結成、2018年にはUnlock the girlsを結成するなど、精力的に活動している。夫は岸谷五朗、息子は岸谷蘭丸。