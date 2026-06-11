女優でタレントの池上季実子さんが2026年6月10日、SNSで話題を集めていた8日放送のクイズバラエティー番組「クイズ！ 脳ベルSHOW」（BSフジ）での近影について、Xで説明した。

「治療が終われば治りますが今は治療優先で...ご容赦を！」

8日放送の「脳ベルSHOW」に出演した池上さん。フェイスラインがややふっくらとし、前歯の1本が欠けているように見えることから、SNSで「歯はどうした？」などと困惑する声が上がっていた。

池上さんは10日、番組での写真を添えた視聴者からの投稿を引用し、「皆さん、色々言ってくれて有難う御座います」と反応。

「顔はコロナの後遺症治療で、ステロイド投与中で、顔がパンパン、ムーンフェイス、なんです...(涙)」と明かし、「治療が終われば治りますが今は治療優先で...ご容赦を！」とした。

前歯については、「そして、歯！ 本番直前になんと、差し歯取れちゃって...気を付けてたけど皆様に解ってしまったのね...」とした。

「私から皆さんにドッキリです（笑）失礼しました」

投稿主が「気になってしまって...すみませんでした」とすると、池上さんは「どうする事も出来なくて...見つかっちゃった」と泣き笑いの絵文字を添え返答。

「驚かせてごめんなさい。私から皆さんにドッキリです（笑）失礼しました」と茶目っ気たっぷりにつづっている。

おおらかな反応に、SNSでは「隠さないでそのまんまで明るいなんて 私は好き」「ほかに治療中の人の気持ちが楽になるかも」といった声が上がっている。