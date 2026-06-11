ヤクルト、楽天で強打者として活躍した宮出隆自さん（４８）のプロ野球人生は投手から始まっている。愛媛・宇和島東高から１９９５年度のドラフトでヤクルトから２位指名を受けた大型右腕は、入団３年目にプロ初先発でプロ初勝利を挙げた。ただ、その一戦で宮出さんはウイニングボールの受け取りを拒否している。２０００年には広島の金本知憲選手に３０号アーチを被弾、これでトリプルスリーが達成され、歴史に名を刻むことになった。

◇ ◇

記録尽くしのデビュー登板だった。

１９９８年４月２２日、神宮球場で行われたヤクルト−中日戦。プロ初先発のマウンドに上がった宮出さんは初回に１点を失った。だが、その裏に驚きの展開が待っていた。

ヤクルト打線は中日先発の今中慎二投手を相手に日本新の１イニング１０連続安打、プロ野球タイ記録の１イニング１３得点という打者１６人の猛攻。９番投手の宮出さんも左翼フェンス直撃の適時二塁打で記録の一翼を担った。

「プロで初先発する時に１３点が入るなんて、ないですからね。うそでしょって思ってましたね」と振り返る。

６連敗中だったヤクルトは１５−６のスコアで大勝。大量援護を背にした新人右腕は６回途中２失点でプロ初勝利をつかんだが、手放しでは喜べない理由があった。９四球を与えていたのだ。

「野村監督にすごいお説教されました。コントロールが悪すぎる、もっと投げ込みをしろと。まともな精神状態でマウンドに上がれてなかったんでしょうね。ウイニングボールはもらわなかったです」。悔しさゆえの受け取り拒否だった。

プロ初先発に先駆けての４月５日のプロ初登板はひそかな自慢だ。巨人との開幕３連戦の３戦目。３番手で登板してスーパールーキーとして注目を集めていた高橋由伸外野手からフォークで空振り三振を奪った。

「プロで輝かしい成績を残した由伸さんがプロに入って一番初めに三振したピッチャーが僕なんです。誰も注目してないけど僕だけは覚えてます」と笑みを浮かべた。

高校を卒業後、ドラフト２位でヤクルトに迎えられた宮出さんは将来のエース候補と期待され、１年目に２軍デビューを果たし、２年目の９７年には剛腕ぶりを発揮してジュニアオールスター（現フレッシュオールスター）にも出場。イースタンで７勝を挙げ優秀投手にも輝いている。

満を持して迎えた３年目は初めて１軍の米国ユマキャンプに呼ばれ、先発ローテ入りの期待を受けたシーズンだった。だが、初先発初勝利後に右肩痛を発症して無念の２軍落ち。１軍に定着することはできなかった。

９８年は１勝、９９年は主に中継ぎとして登板して２勝。３勝を挙げた２０００年のシーズン最終戦は忘れられない登板となった。

異様なまでの緊張感に包まれた１０月１１日の神宮での広島戦。３番手として登板した宮出さんは、四回に金本選手に直球を右翼席に運ばれる。３０号本塁打−。史上７人目の３割、３０盗塁、３０本塁打のトリプルスリー達成だった。

「何球もファウルを打たれた後でしたね。いい思い出になりました」。球史に刻まれた偉業の相手として、宮出さんの名前も残った。この一撃は宮出さんが打たれた最後の本塁打になった。

チームがリーグ優勝を遂げた２００１年のオフ。宮出さんはプロ野球人生の転機を迎える。

４月に右膝の半月板を痛めて手術を受けたが、その後、投球練習をする度に膝に水が溜まる症状に苦しめられていた。

「踏ん張れないし力も入らなかった。これじゃあ投手としてダメだなと思っていたら、球団から野手になるかという話があって。もう即決でした」

６年の投手人生に区切りをつけるのに迷いはなかった。

（デイリースポーツ・若林みどり）

宮出隆自（みやで・りゅうじ）１９７７年８月１８日生まれ。愛媛県出身。宇和島東高から９５年度のドラフト２位で投手としてヤクルトに入団。２００２年から野手に転向。０６年に規定打席に到達し、打率・２７５、９本塁打、５９打点をマーク。０９年から楽天で２年間プレーしてヤクルトに復帰。投手では４９試合で６勝５敗、防御率４・７３。通算７０１試合出場で４５８安打、２１６打点、３９本塁打、打率・２７７。引退後はヤクルトの１、２軍の打撃コーチなどを務め、２１年は１軍ヘッドコーチとしてリーグ優勝、日本一に貢献。身長１９２センチ、９９キロ。