明日12日にかけても近畿地方はおおむね晴れて、貴重な梅雨の晴れ間となりそうです。ただ、今日11日から明日12日にかけては変わりやすい天気で、午後を中心に急な雨や雷雨に注意が必要です。

今日11日 晴れていても、急な雨や雷雨の恐れ

今日11日の近畿地方は高気圧に覆われますが、上空に寒気を伴う気圧の谷が近づくため大気の状態が不安定になる見込みです。おおむね晴れるものの、午後は変わりやすい天気になるでしょう。兵庫県から京都府にかけてと、紀伊山地を中心に、局地的に雨や雷雨となる恐れがあります。晴れていても、急な強い雨や落雷、突風に注意が必要です。雷の音が聞こえてきたら、頑丈な建物の中に入るようにしてください。

明日12日 引き続き急な雨や雷雨に注意 西の空の変化に注目

明日12日も上空に寒気が居座るため、近畿地方は大気の不安定な状態が続く見込みです。晴れの天気が続くものの、午後は丹波高地周辺で雨雲が発生しやすくなるでしょう。なお、上空は西よりの風が吹くため、発生した雨雲は西から東へ流される見込みです。西の空が暗くなってきたら、雨雲が近づいてきているかもしれません。明日12日も洗濯物は短時間でよく乾きますが、午後は空模様の変化に注意してください。

梅雨の晴れ間 熱中症にも注意

梅雨の晴れ間は、熱中症になりやすいタイミングの一つと言われています。今日11日から明日12日にかけて、日中は気温が30℃くらいまで上がる所がある見込みです。体調に異変を感じた時は無理をしないで、すぐに涼しい場所で休憩をとるようにしてください。