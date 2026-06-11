津田健次郎、初の公式ファンクラブ開設 誕生日に発表「お仕事現場での様子が」
声優・津田健次郎の初となるオフィシャルファンクラブ「ツダケンクラブ」が開設され、7月1日正午にグランドオープンすることが決定した。誕生日当日となる本日6月11日にプレサイトがオープンし、無料登録受付もスタートした。
【動画】めっちゃ若い！28歳当時の津田健次郎
ファンクラブでは、会員だけが楽しめるスタッフブログや特別なムービーなどのデジタルコンテンツに加えて、チケット先行やファンクラブイベントの開催、会員限定グッズの販売などを用意。
今回の開設に本人からのメッセージも到着し、プレサイトでは同メッセージを録り下ろしのボイスメッセージとして聴くことができる。
■津田健次郎メッセージ
さあ、突然ですが…僕のファンクラブ「ツダケンクラブ」が7月1日（水）12時にオープンいたします。ここでしか見られない動画や、お仕事現場での様子が垣間見えるスタッフブログもありますので、ぜひぜひ参加していただけたらなと思っております！このタイミングでね、急にファンクラブ立ち上がるんですよ〜〜。
ファンクラブの名前は「ツダケンクラブ」ということにしていますが、会員の皆さんの呼び名も、つけていけたらなんて思っています。まずは略して「ツダクラ」にすればいいのかな？（笑）「ツダケンクラブ」参加者の、あなたの呼び名はまだ確定していないので、ぜひこれは募集したい！僕のラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」の方に送ってください〜！勝手に今、立ち上げました（笑）。「ツダケンクラブ」は、7月1日(水)12時にオープンしますので、ぜひぜひ参加してください！詳しいことはXやインスタなどで告知していきます。よろしくお願いします！
■会費
有料会員登録受付開始日：2026年7月1日（水）12：00
月額会費：550円（税込）
12ヶ月まとめ払い：6,600円（税込）
ご利用いただける決済手段：クレジットカード／キャリア決済（docomo、au、SoftBank）／コンビニ払い
■ファンクラブコンテンツ
・会員限定サイトコンテンツの閲覧（STAFF BLOG／MOVIE）
・お楽しみコンテンツ
・バースデーメッセージ
・会員限定グッズ販売
・ファンクラブイベント
・ファンクラブ先行チケット受付
・会員限定グループチャット
・メールマガジン配信
入会特典
・入会ありがとう動画
【動画】めっちゃ若い！28歳当時の津田健次郎
ファンクラブでは、会員だけが楽しめるスタッフブログや特別なムービーなどのデジタルコンテンツに加えて、チケット先行やファンクラブイベントの開催、会員限定グッズの販売などを用意。
■津田健次郎メッセージ
さあ、突然ですが…僕のファンクラブ「ツダケンクラブ」が7月1日（水）12時にオープンいたします。ここでしか見られない動画や、お仕事現場での様子が垣間見えるスタッフブログもありますので、ぜひぜひ参加していただけたらなと思っております！このタイミングでね、急にファンクラブ立ち上がるんですよ〜〜。
ファンクラブの名前は「ツダケンクラブ」ということにしていますが、会員の皆さんの呼び名も、つけていけたらなんて思っています。まずは略して「ツダクラ」にすればいいのかな？（笑）「ツダケンクラブ」参加者の、あなたの呼び名はまだ確定していないので、ぜひこれは募集したい！僕のラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」の方に送ってください〜！勝手に今、立ち上げました（笑）。「ツダケンクラブ」は、7月1日(水)12時にオープンしますので、ぜひぜひ参加してください！詳しいことはXやインスタなどで告知していきます。よろしくお願いします！
■会費
有料会員登録受付開始日：2026年7月1日（水）12：00
月額会費：550円（税込）
12ヶ月まとめ払い：6,600円（税込）
ご利用いただける決済手段：クレジットカード／キャリア決済（docomo、au、SoftBank）／コンビニ払い
■ファンクラブコンテンツ
・会員限定サイトコンテンツの閲覧（STAFF BLOG／MOVIE）
・お楽しみコンテンツ
・バースデーメッセージ
・会員限定グッズ販売
・ファンクラブイベント
・ファンクラブ先行チケット受付
・会員限定グループチャット
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