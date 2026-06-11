明日の『風、薫る』“りん”見上愛、自宅に“シマケン”佐野晶哉たちを招待する
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第11週「凪（なぎ）にそよぐ」（第55回）が6月12日に放送される。
【写真】りん（見上愛）に笑顔で語りかけるシマケン（佐野晶哉）『風、薫る』第55回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第55回あらすじ
シマケン（佐野晶哉）への感謝を込めて、りんの家で食事会が開かれる。直美と槇村（林裕太）もやってきて、和やかな時間を過ごしていたが、突然、槇村（林裕太）がある行動に出て皆を驚かす。
一方、病院では院長の多田（筒井道隆）と渡辺（森田甘路）とバーンズ（エマ・ハワード）が話し合っていた…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】りん（見上愛）に笑顔で語りかけるシマケン（佐野晶哉）『風、薫る』第55回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
シマケン（佐野晶哉）への感謝を込めて、りんの家で食事会が開かれる。直美と槇村（林裕太）もやってきて、和やかな時間を過ごしていたが、突然、槇村（林裕太）がある行動に出て皆を驚かす。
一方、病院では院長の多田（筒井道隆）と渡辺（森田甘路）とバーンズ（エマ・ハワード）が話し合っていた…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。