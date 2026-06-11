「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）

超一流メンバーが集結した春のグランプリ。大阪杯→天皇賞・春を連勝し、史上初となる春の古馬３冠が懸かるクロワデュノールは１０日、栗東ＣＷで伸び伸びとした動きを披露。偉業達成へ向けて、確実に上昇ムードを漂わせている。連覇を狙う昨年の覇者メイショウタバルは、同じくＣＷで鋭い脚さばき。ラスト１Ｆ１０秒９と猛烈時計を刻んだ。２４年ダービー馬ダノンデサイルも、大阪杯３着からの巻き返しへ好調をアピールした。

偉業達成へ向けて、上昇気配が漂っている。クロワデュノールは団野（レースは北村友）を背に栗東ＣＷで併せ馬。グロリアラウス（５歳オープン）をゆったり追走する形で直線へ向くと、スムーズな加速から一歩、また一歩と力強さを増して併入。６Ｆ８２秒６−３７秒４−１１秒２を計時した。

３日の１週前追い、そして７日の動きに物足りなさを感じていた斉藤崇師だが「（馬場に）下ろした時、下ろしてから向正面に入るまでの間、向正面で馬の後ろにはめた時の雰囲気が、先週の水曜や日曜より断然良くなっていました。その分、直線もしっかり動けたし、ようやく走れるところまできた」と好評価。手綱を取った団野も「きょうの追い切りで仕上がってきた。着実に良くなっています」と手応えありの口ぶりだ。

未知なる挑戦となった前走の春盾。先行勢がことごとく沈んでいく展開のなか、好位から早め先頭に立つ横綱相撲。さすがはダービー馬という走りで、後続の追い上げを堂々とはねのけた。指揮官は「去年の秋が２回続けてあまりいい走りができず、何とか今年は花をもたせたいと思ってやってきました。うまくいかない部分もあったなかで勝ったのは馬の力。偉い馬です」と頰を緩める。

ファン投票では史上最多の３６万６０３９票を獲得。「（春の古馬）３冠のチャンスを持って挑めるということは、なかなかないと思います。あと３日、もっといい状態に持っていけるように頑張っていきたい」と気を引き締めたトレーナー。いまだ誰も見たことのない素晴らしい景色をつかみ取るために−。人馬一体となって、仁川の舞台を駆け抜ける。