入浴後のタイミングで猫が寄ってくる理由5つ

1.匂いの変化を確認したい

お風呂に入ると、肌はボディーシャンプー、頭皮や髪にはシャンプーやトリートメント、また入浴剤の香りも残ります。人間にとっては良い香りでも、猫にとっては大きな「変化」。普段の飼い主さんの匂いが変わってしまっているため、確認する必要のある案件なのです。

猫にとっての良い香りとは、飼い主さんそのものの匂いです。特に猫は匂いで相手が誰なのかを判断することも多いため、飼い主さんに近寄って髪や首元の匂いを入念に嗅いだり、顔の近くへ寄るなど、猫なりの安全確認を行います。

2.自分の匂いの上書き保存

お風呂上がりの飼い主さんは、猫にとって「いつもの飼い主さんの匂い」ではありません。したがって、お風呂上がりにスリスリと体をこすりつけてくる猫は、甘えているというより自分の匂いをつけるマーキング行動の意味を含んでいる場合があります。

飼い主さんの顔や脚に、自分の体や頬、顔を押し付けたりこすりつけるのは、猫特有の匂いのつけ方です。安心できる相手や自分の縄張りに匂いをつける習性であることがわかります。

3.体温が上がっていて心地よい

お風呂上がりの人は、普段より身体が温かい状態です。暖かい場所を好む猫にとって、入浴後のぽかぽかした飼い主さんの近くは、心地よく感じやすいでしょう。

特に寒い季節は、膝へ乗ってきたり、身体を寄せてくる猫もいます。猫は日向や毛布など暖かい場所を見つけるのが得意なので、その習性として「暖かさを求めて」近づいている場合もあるでしょう。

4.飼い主さんが落ち着く時間と知っている

お風呂上がりは、飼い主さんがソファに座ったり、髪を乾かしたあとにくつろぐ時間になりやすいものです。猫は、人の行動パターンをよく観察しているので、「お風呂の後は甘える時間」「近くで落ち着いて過ごせる」と覚えている可能性があります。

特に普段から忙しくて、入浴後が唯一くつろげる時間という飼い主さんは、猫にとって「甘えるチャンスタイム」。猫なりに「いつもの安心できる時間」として認識しているのでしょう。

5.いつもと違う状態が気になる

猫は変化に敏感な動物です。そのため、お風呂上がりの飼い主さんの濡れた髪や普段着とは違う服装、匂いの違いなど「なんだか普段と違う」と感じている場合があります。もし、じっと見つめたり、後ろをついて歩いてきたり、普段以上に観察するような行動をみせたら、変化を気にしての行動かもしれません。人間からすると些細な変化ですが、猫にとっては重要チェックポイント。特に警戒心が強い猫ほど、反応しやすいでしょう。

猫がお風呂上がりに寄ってきたときの上手な応え方

お風呂上がりに猫が寄ってくるのは、確認や安心行動である場合が多く考えられます。そのため、無理に離したり、「濡れるからダメ」と拒否したりすると、猫が戸惑ってしまうこともあるでしょう。

おすすめの応え方は、軽くなでたり声をかけながら落ち着いて接してあげること。不都合のない程度に、猫の自由にさせてあげることで「いつもの飼い主さんだ」と安心しやすくなります。

ただし、入浴後には、ヘアオイルや整髪料、入浴剤の成分が体に残っていることも懸念されます。もし、髪や肌を舐めようとする場合は、さりげなくかわして、猫に危険の及ばないようにしましょう。

猫によって反応は違いますが、「匂いが変わって気になる」「安心したい」「甘えたい」など様々な気持ちが重なっている場合もあります。愛猫なりの反応として優しく受け止めてあげるとよいでしょう。

まとめ

猫がお風呂上がりに寄ってくるのは、「猫らしさ」がよく表れている行動です。

少しの匂いの変化に気づいたり、行動パターンを把握していたり、普段から周囲を観察している証拠ともいえるでしょう。また人間から見たら、警戒しているような素振りでも、実際には「確認したら安心した」「そばにいたい」という気持ちにつながっている場合もあります。

毎日の何気ない行動の中にも、猫なりのコミュニケーションはたくさん隠れています。その一つとして、お風呂上がりに近寄ってくる理由を知ることで、愛猫との距離がさらに縮まるかもしれませんよ。