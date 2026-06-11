大型オーディション番組の最終審査に残り注目を浴びた本多大夢（ひろむ＝２５）と浜川路己（ろい＝２０）による男性アイドルデュオ・ＲＯＩＲＯＭ（ロイロム）が１０日、東京・豊川稲荷東京別院で同日発売のメジャーデビューミニアルバム「ＣＬＡＳＳＩＣ ＷＡＶＥ」のヒット祈願を行った。５月７日にメジャーデビューしたばかりの２人は、絵馬に願いをしたため、おみくじを引いて運試し。将来の夢「スーパースター」への思いも熱弁した。

ＲＯＩＲＯＭが特大の夢を描いた。２人は同日に発売されたミニアルバムのヒットを祈願。本多は「ジャケットの写真からこだわらせていただいた。それが皆さんの手元にいっていると思うとすごく感慨深いです」と笑顔だった。

５月にメジャーデビューしてから約１カ月。絵馬には夢をしたためた。本多は「誓う永遠の愛。庶民的スーパースター」と記した。「デビュー曲に『永遠なんていらないから』という歌詞がある。ただ、僕たちの愛は永遠。庶民的、皆さまの身近にいられるスーパースターになりたい」と意気込み、「肝心なところで書き損じたのも僕らしい」と笑わせた。

浜川は「ｃＨａＲｍ（ファンネーム）を幸せにする漢。スーパーアイドルになる」と書いた。本多が「次回予告みたい」と突っ込むと、浜川は「たしかに、ででん！」とキメ顔。続けて「２人でｃＨａＲｍを楽しませる存在になりたい」と思いを明かした。

おみくじは２人で仲良く吉。本多は「同じ？」と驚き、浜川は「伸びしろがある」と笑った。将来の夢は一緒に「スーパースター！」と宣言。本多は「日常になじめる、身近なスーパースター」を理想と語り、浜川は「紅白歌合戦とかいつか出てみたい。いつかはドームツアーとかスタジアムとか立ってみたいです。夢は大きくですから」とはにかんだ。