「全日本大学野球選手権・２回戦、大商大７−０東日本国際大」（１０日、神宮球場）

２回戦６試合が行われ、大商大が東日本国際大に７−０で七回コールド勝ちし、準々決勝に進出した。今秋ドラフト候補の春山陽登外野手（４年・敦賀気比）が今大会１号を放ってチームをけん引。日体大、国学院大などもコールド勝ちでベスト８入りした。

高々と舞い上がる白球を見上げて豪快にバットを放り投げる。１−０の五回２死一塁。外角高めの直球をフルスイングで左翼席中段に運んだ。春山が待望の今大会１号２ラン。「家族と（大学選手権に）行くんやったら“忘れ物を取りに行こうよ”と話していた。運命ですね」と白い歯を見せた。

敦賀気比の２年時に明治神宮大会に出場した。同じ左翼方向に打ったが、高さが「３０センチ」足りなかった。適時二塁打を放つもチームは敗戦。大学でのリベンジを目標とし、ようやくかなえることができた。

自分だけの力ではない。「監督さんの力を借りました」。以前、富山陽一監督（６１）からもらい受けたユニホームのズボンの裾をギュッと握った。１回戦は４打数１安打と思うように打てず、願掛けを込めて履き替えた。「近くにおると思ったら気を抜かれへん」と、心を奮い立たせて結果につなげた。

次戦は昨年優勝校の東北福祉大。プロ注目の猪俣駿太投手（４年・明秀学園日立）との対戦も予想されるが「プロ注、打とうと思います」と気合十分に宣戦布告した。

◆春山 陽登（はるやま・あきと）２００４年１２月１０日生まれ、２１歳。奈良県大和高田市出身。１７７センチ、９２キロ。右投げ右打ち。小学１年から高田イーグルスで野球を始め、６年時には阪神ジュニアに選ばれた。高田中では五條シニアでプレー。敦賀気比では２年秋からベンチ入りし、３年春から主将。３年春夏甲子園出場。高校通算１８本塁打。大商大では１年秋からリーグ戦に出場し、新チームの主将に就任した。