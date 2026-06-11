史上初の二拠点開催！「テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES」夏の恒例イベントがさらに進化

毎年好評を博している夏の恒例大型イベント「テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES」が今年も開催決定。

2026年7月18日（土）〜8月23日（日）の計37日間（一部エリアは8月16日まで）にわたり、さらに進化した大型イベントをお届けします。

今回はおなじみの会場である六本木エリアに加えて、今年開業した東京・有明の複合型エンタテインメント施設「東京ドリームパーク」も新たな舞台に据え、史上初となる二拠点開催を実施。

人気アーティストのライブや番組コラボイベントをはじめ、より一層パワーアップした催しを各会場で多数展開。音楽とエンタメの新たな興奮体験を提供します。

これまでも毎回アーティストライブが繰り広げられてきた「六本木ヒルズアリーナ特設ステージ」では、7月18日（土）〜8月16日（日）、アーティストが日替わりで登場する「SUMMER FES 音楽LIVE」を今年も開催。

モナキを皮切りに、HKT48、SUPER★DRAGON、BUDDiiS、WATWING、BALLISTIK BOYZ、きゅるりんってしてみて、私立恵比寿中学、Juice=Juiceらが参戦。人気アーティストが集結し、最高のパフォーマンスで会場を連日沸かせます。

また、7月20日（月・祝）〜23日（木）および28日（火）には、スペシャルステージ「ドリームエンタ Summer Special 正面突破！もあすた真夏の５DAYSチャレンジ」もお届け。

オーディションドキュメンタリー番組『ゴールデンドリーム』で独占密着し、誕生したアイドルグループ「MORE STAR」が、サマフェスで武者修行。KAWAII LAB.の先輩アイドル・櫻井優衣、早瀬ノエル（FRUITS ZIPPER）、SWEET STEADYをゲストに迎えながら、灼熱の六本木ヒルズアリーナで5DAYSライブを開催します。

さらに、人気番組の公開収録や、絶大な人気を誇るヒーローショーも開催されます。

◆人気番組『ニカゲーム』のイベントを再び開催

「EXシアター六本木」では、8月7日(金)〜9日（日）の3日間にわたり、昨年も大好評だった『ニカゲーム』の番組イベントを再び開催します。

『ニカゲーム』は、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が“教育デスゲーム”に挑戦するバラエティー番組。

そんな『ニカゲーム』が、今年も「EXシアター六本木」にてイベントを開催。

二階堂＆ケムリ＆猪俣が全公演に出演し、会場の皆さんとの掛け合いを繰り広げながらゲームに挑みます。ここでしか味わえないドキドキとワクワクがてんこ盛り――昨年よりパワーアップしてお届けするリアルタイムならではの楽しみが詰まったイベントを、ぜひお楽しみください。

◆今年もドラえもんが登場！

さらに、今や夏の風物詩として大人気。六本木エリアには今年も、世界中で愛される「ドラえもん」が登場します。

色々なひみつ道具をもったドラえもんがずらっと出現。はたして、今年はどんなドラえもんと出会えるのか。

◆『映画クレヨンしんちゃん』とコラボした水遊び場も！

今年のサマフェスでは、『クレヨンしんちゃん』の世界観を楽しめるアトラクションも。

7月31日（金）に公開される『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』とのコラボ企画として、お子様が楽しめる水遊びエリア、「おしえて！センチュリー21presents 映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション ウォーターパーク」を、テレアサひろばに設置します。

こちらは入場無料。みんなで思いっきりびしょ濡れになり、最高の夏の思い出を作ってください。

◆毛利庭園には今年もビアガーデンが登場

サマフェスは、あらゆる世代の人々が楽しめる一大イベント。六本木ヒルズ内の毛利庭園では今年も、「サントリー生ビールサマフェスビアガーデン 六本木」が開幕します。

ライブやアクティビティーを楽しんだ体に、キンキンに冷えたサントリー生ビール＆テレビ朝日の人気番組とコラボしたメニューが沁みわたる――。

昨年も連日大盛況だったこのビアガーデンは、7月18日（土）〜8月16日（日）および、8月21日（金）〜8月23日（日）の11：00〜22：00（※L.O.は21：30）に開店。ぜひお誘い合わせの上、お越しください。

◆東京ドリームパークでは、特別なビアガーデンを開催予定

東京ドリームパークでもお楽しみ企画が満載。

サマフェス開催期間の7月18日（土）〜8月23日（日）、6階ドリームテラスには、「サントリー生ビールドリームビアガーデン 有明」が初登場します。

こちらでは、「コンテンツと楽しむビアガーデン」をコンセプトに、この夏ならではの特別な体験をお届け。キンキンに冷えたサントリー生ビールを片手に、エンタテインメントとグルメが融合した空間を満喫していただけます。

もちろん、東京ドリームパークでも極上の特別ステージを次々とお届け。

第1弾は、今年で10年目を迎える「六本木アイドルフェスティバル」とのコラボレーション。7月18日（土）〜24日（金）は前夜祭、27日（月）〜29日（水）は後夜祭と銘打ち、「六本木アイドルフェスティバル2026」に出演するアイドルの中から1日1組ずつ日替わりでワンマンライブを行います（※出演アイドルは後日発表）。

さらに第2弾では、LDHの次世代を担うアーティストたちが集結する大型イベント「LDH DREAM PARK 2026 〜RISE OF THE CHALLENGERS〜 presented by LDH PERFECT YEAR 2026」の開催期間にあわせ、来場者にもお楽しみいただける特別企画を予定しています。