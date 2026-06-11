乃木坂46川崎桜、小川彩とオールナイトニッポンでの人気キャラ「鷲尾さん」実写ドラマ化 野球ネタ満載の青春群像劇に
【モデルプレス＝2026/06/11】フジテレビが運営する縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では『野球少女鷲尾』を6月12日0時より独占配信する。乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務め、同じく乃木坂46の小川彩が出演。「乃木坂46のオールナイトニッポン」で誕生した名物キャラ「鷲尾さん」を完全オリジナルドラマとして実写化する。
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FOD SHORTは、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信する新感覚の動画配信サービス。スマホでの視聴に最適化しており、通勤中や休憩時間など、日常のスキマ時間にドラマを手軽に楽しむことができる。毎日5話ずつ無料で視聴可能で、気軽に最後までストーリーを追うことが可能だ。
「野球少女鷲尾」は、野球が大好きでありながら過去のトラウマからその想いを心の奥にしまい込んできた主人公・鷲尾史保が、自分の“好き”と向き合い、自分らしさを取り戻していく姿を描いた作品。鷲尾史保を演じるのは乃木坂46の川崎。自分の気持ちを抑えてきた彼女が、少しずつ殻を破り、前に進んでいく過程を描く。
「鷲尾さん」は、ニッポン放送「乃木坂46のオールナイトニッポン」の人気コーナーから生まれた名物キャラクター。リスナーとのやり取りの中で形作られてきた存在で、ちょっぴり不器用で気づけば空回りしているが、それでいてとびきり愛おしい魅力を持ち、人気を集めてきた。そのラジオのキャラクターを元にオリジナルドラマとして実写化した「野球少女鷲尾」では、野球への強い想いを抱えながらも、それを隠して生きる大学生・鷲尾史保として表現。ラジオで親しまれてきたキャラクターの魅力を残しつつ、映像ならではの新たな青春ドラマとして届ける。これまでとは少し違う、「鷲尾さん」の新たな一面を楽しめる点も本作の見どころとなっている。
小川が演じるのは、心から好きと言えるものに出会えず、悩みを抱える金森凜。鷲尾とは対照的な彼女が、出会いをきっかけに少しずつ変わっていく姿も、本作の大きな魅力だ。就職活動や恋愛など、思い通りにいかない日常の中で、2人が共に支え合いながら成長していく姿が描かれていく。そして2人が出会うきっかけでもあるアルバイト先のスポーツバーの店長・倉田大地役として、お笑いコンビ・マシンガンズの西堀亮も出演。史保の隠しきれていない強烈な野球愛や謎の言動を温かく見守り、凜との縁を繋ぐという、物語の起点となるポジションを演じる。
6月10日放送のニッポン放送「乃木坂46のオールナイトニッポン」では、「野球少女鷲尾」に出演する川粼、小川、西堀の3人が生出演し、番組内で本作について情報解禁が行われた。撮影現場の舞台裏や見どころなど、ここでしか聴けないエピソードが盛りだくさんの特別な生放送となった。
本作は、野球をモチーフにしたエピソードや小ネタが散りばめられ、個性豊かな仲間たちとの軽快なやり取りが続く。物語がテンポよく展開していく中で、登場人物それぞれの悩みや成長が織り込まれている。自分の“好き”なこととどう向き合うか？というシンプルで普遍的なテーマを軸に、自分の気持ちを認めること、そして誰かの“好き”を受け入れることの大切さを伝えていく。乃木坂46の2人が演じる本作には、“あの振り付け”を彷彿とさせるシーンも登場。さらに、ラストシーンは東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地・楽天モバイル最強パーク宮城にて撮影を実施。スタジアムならではの臨場感あふれる映像も見どころとなっている。（modelpress編集部）
コミックを読んだ時、どこか人との距離を測ってしまう鷲尾の不器用さにとても共感しました。撮影は緊張しましたが、現場が本当に温かくて、毎日撮影に行くのが楽しみでした。物語が進むにつれて、好きなものを“好き”と言えるようになっていく鷲尾の変化がとても愛おしかったです。その温かい空気感は作品を通してみなさんにも感じ取っていただけると思います。この作品が、誰かの“好き”を大切にするきっかけになれば嬉しいです。
先輩が大切にされてきた番組から生まれた作品のドラマ化が決まり、出演させていただけてとても嬉しかったです。平野監督とこうしてまたご一緒できたことも嬉しかったですし、撮影もとても楽しかったです。私は鷲尾さんの後輩で同じバイト先の金森凛を演じています。撮影を通してさらに野球のルールや魅力を知り、リアルとリンクしているような感覚もありました。好きなことを突き詰める楽しさや、大切な人を想う気持ちが伝わると思います。笑いあり、胸が熱くなるシーンもありの、引き込まれる作品です。ぜひご覧ください！
川粼さんと小川さんがあまりにキラキラしていて、“自分にもこんな時代あったかな”と考えましたが、たぶんなかったです。ぜひ「野球少女鷲尾」をご覧ください！
野球が大好きだけど、過去のトラウマから“好き”を隠してきた大学生の鷲尾史保（川崎）。一方、心から好きなものが見つからない金森凜（小川）。バイト先のスポーツバーで急接近した2人は、就活の苦戦や失恋など次々と飛んでくる人生の変化球を、最強の友情で打ち返し、自分の“好き”と向き合い成長していく、笑って泣ける青春群像劇。
【Not Sponsored 記事】
◆ANN人気キャラ「鷲尾さん」川崎桜主演で実写ドラマ化
FOD SHORTは、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信する新感覚の動画配信サービス。スマホでの視聴に最適化しており、通勤中や休憩時間など、日常のスキマ時間にドラマを手軽に楽しむことができる。毎日5話ずつ無料で視聴可能で、気軽に最後までストーリーを追うことが可能だ。
「野球少女鷲尾」は、野球が大好きでありながら過去のトラウマからその想いを心の奥にしまい込んできた主人公・鷲尾史保が、自分の“好き”と向き合い、自分らしさを取り戻していく姿を描いた作品。鷲尾史保を演じるのは乃木坂46の川崎。自分の気持ちを抑えてきた彼女が、少しずつ殻を破り、前に進んでいく過程を描く。
「鷲尾さん」は、ニッポン放送「乃木坂46のオールナイトニッポン」の人気コーナーから生まれた名物キャラクター。リスナーとのやり取りの中で形作られてきた存在で、ちょっぴり不器用で気づけば空回りしているが、それでいてとびきり愛おしい魅力を持ち、人気を集めてきた。そのラジオのキャラクターを元にオリジナルドラマとして実写化した「野球少女鷲尾」では、野球への強い想いを抱えながらも、それを隠して生きる大学生・鷲尾史保として表現。ラジオで親しまれてきたキャラクターの魅力を残しつつ、映像ならではの新たな青春ドラマとして届ける。これまでとは少し違う、「鷲尾さん」の新たな一面を楽しめる点も本作の見どころとなっている。
小川が演じるのは、心から好きと言えるものに出会えず、悩みを抱える金森凜。鷲尾とは対照的な彼女が、出会いをきっかけに少しずつ変わっていく姿も、本作の大きな魅力だ。就職活動や恋愛など、思い通りにいかない日常の中で、2人が共に支え合いながら成長していく姿が描かれていく。そして2人が出会うきっかけでもあるアルバイト先のスポーツバーの店長・倉田大地役として、お笑いコンビ・マシンガンズの西堀亮も出演。史保の隠しきれていない強烈な野球愛や謎の言動を温かく見守り、凜との縁を繋ぐという、物語の起点となるポジションを演じる。
6月10日放送のニッポン放送「乃木坂46のオールナイトニッポン」では、「野球少女鷲尾」に出演する川粼、小川、西堀の3人が生出演し、番組内で本作について情報解禁が行われた。撮影現場の舞台裏や見どころなど、ここでしか聴けないエピソードが盛りだくさんの特別な生放送となった。
本作は、野球をモチーフにしたエピソードや小ネタが散りばめられ、個性豊かな仲間たちとの軽快なやり取りが続く。物語がテンポよく展開していく中で、登場人物それぞれの悩みや成長が織り込まれている。自分の“好き”なこととどう向き合うか？というシンプルで普遍的なテーマを軸に、自分の気持ちを認めること、そして誰かの“好き”を受け入れることの大切さを伝えていく。乃木坂46の2人が演じる本作には、“あの振り付け”を彷彿とさせるシーンも登場。さらに、ラストシーンは東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地・楽天モバイル最強パーク宮城にて撮影を実施。スタジアムならではの臨場感あふれる映像も見どころとなっている。（modelpress編集部）
◆川崎桜コメント
コミックを読んだ時、どこか人との距離を測ってしまう鷲尾の不器用さにとても共感しました。撮影は緊張しましたが、現場が本当に温かくて、毎日撮影に行くのが楽しみでした。物語が進むにつれて、好きなものを“好き”と言えるようになっていく鷲尾の変化がとても愛おしかったです。その温かい空気感は作品を通してみなさんにも感じ取っていただけると思います。この作品が、誰かの“好き”を大切にするきっかけになれば嬉しいです。
◆小川彩コメント
先輩が大切にされてきた番組から生まれた作品のドラマ化が決まり、出演させていただけてとても嬉しかったです。平野監督とこうしてまたご一緒できたことも嬉しかったですし、撮影もとても楽しかったです。私は鷲尾さんの後輩で同じバイト先の金森凛を演じています。撮影を通してさらに野球のルールや魅力を知り、リアルとリンクしているような感覚もありました。好きなことを突き詰める楽しさや、大切な人を想う気持ちが伝わると思います。笑いあり、胸が熱くなるシーンもありの、引き込まれる作品です。ぜひご覧ください！
◆西堀亮コメント
川粼さんと小川さんがあまりにキラキラしていて、“自分にもこんな時代あったかな”と考えましたが、たぶんなかったです。ぜひ「野球少女鷲尾」をご覧ください！
◆ストーリー
野球が大好きだけど、過去のトラウマから“好き”を隠してきた大学生の鷲尾史保（川崎）。一方、心から好きなものが見つからない金森凜（小川）。バイト先のスポーツバーで急接近した2人は、就活の苦戦や失恋など次々と飛んでくる人生の変化球を、最強の友情で打ち返し、自分の“好き”と向き合い成長していく、笑って泣ける青春群像劇。
【Not Sponsored 記事】