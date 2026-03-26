＜出張、旅行、帰省etc.＞【niko and ...】常備しておくと便利な「旅行お助けグッズ」

出張や旅行、帰省時には、荷物をコンパクトにまとめられるポーチや身軽に移動しやすいバッグが大きな味方に。実は【niko and ...（ニコアンド）】にも、旅行を快適にしてくれる「お助けグッズ」が揃っているんです。スーツケースに固定できるキャリーオントートや荷物整理に役立つオーガナイザーなどが、niko and ...らしいカジュアルなデザインでずらり。遠出をスマートに助けるグッズ、ぜひ見逃さないで。

折りたたみ & 斜めがけもできるキャリーオントート

【niko and ...】「ニコロゴキャリーオントート」\3,960（税込）

背面のポケットをバーに通すことでキャリーケースに固定できるキャリーオントート。キャリーケースに載せたまま移動できて、移動時の負担を軽くできそうです。小さく折りたためるパッカブル仕様のため、旅行や帰省で荷物が増えた際にも重宝するはず。取り外せるショルダーストラップも付属。ジム通いや休日のレジャーシーンで日常使いするのも◎

身支度用の小物を整理しやすいハンギングポーチ

【niko and ...】「ニコロゴハンギングポーチ」\2,640（税込）

縦長に開く折りたたみ式のポーチは、上部のフックで丸ごと吊るしておけるハンギング仕様が特徴。内側はメッシュポケットのため中身を確認しやすく、洗面用具やメイク道具などの小物を整理するのにもおすすめ。これ1つで旅先での身支度をスマートに行えそうです。取り外し可能なPVCポーチもセットになっており、お風呂グッズを一緒にまとめられるのも嬉しいポイント！

拡張できるオーガナイザーもオリジナルデザインで

【niko and ...】「ニコロゴオーガナイザー／Mサイズ」\1,980（税込）

スーツケースの中の衣類やタオルなどをまとめるのに役立つオーガナイザーも、niko and ...オリジナルデザインで登場。底のファスナーを広げれば、中身に合わせて収納スペースを拡張できるのが魅力です。窓のように一部にメッシュ素材が使用されていることで中身を確認しやすく、通気性も確保。上部にはハンドルが付いており、バッグのように持ち運べます。

ミニマルなサコッシュを身軽なお出かけの相棒に

【niko and ...】「メッシュポーチサコッシュ」\1,760（税込）

ストラップを取り外せばポーチとしても使えるミニマルなサコッシュ。「軽量で持ち運びしやすい」（公式ECサイトより）とのことで、旅行先でのサブバッグにも活躍しそうなアイテムです。ドローコード付きのメッシュポケットはスマホやカメラをサッと取り出しやすく、ファスナー付きのメインポケットは貴重品を収めるのにもGOOD。コーデのちょっとしたワンポイントにも。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだ ちほ

出版業界を経て、ライターに転身。ファッション・書籍・生活雑貨ジャンルを中心に、商品の魅力を表現する執筆活動を行う。特にファッションは、常にトレンドと市場動向をチェックし、ファッションライティングに従事。FTNメディアで3年前から専属的に執筆中。