伸縮性があって動きやすいのに、きちんと感もあるユニクロの「イージータックパンツ」（3990円）。ガーリーなコーデにも、オフィスカジュアルにも使える便利なパンツです。今回は、プチプラファッションに詳しい40代のmakiさんが「イージータックパンツ」を使った着まわしコーデを紹介します。

5色展開の「イージータックパンツ」が最高

ユニクロの「イージータックパンツ」は伸縮性があってとても動きやすいストレッチ機能の生地でできたパンツ。

【写真】ウエストゴムで快適！体型カバー力抜群の「ユニクロのパンツ」

ストレッチ性だけではなく、UVカット機能、ドライ機能もついていてこれからの季節にぴったり。カラバリはダークグレー、グレー、ブラック、ベージュ、濃いベージュの5色展開で、価格は3990円でした。

うしろもポケットのデザインでお尻をカバーしてくれます。

ウエスト部分は総ゴムですが、内側にもヒモがあってウエスト調節がしやすいです。

たたむとこんなにコンパクトになるので旅行や帰省、雨の日の着替えとしてカバンに潜ませるのもおすすめです。

コーデ1：赤ニットでおしゃれに

171cmの筆者はダークグレーとグレーのMサイズ（オンラインストア限定の丈長め）を着用しています。

サイズは普段Lサイズを着ることが多いのですが、やや大きめに感じたのでMサイズを購入。ウエスト部分も長さもちょうどよかったです。

まずは、半袖の赤ニットでおしゃれなシンプルコーデにしてみました。タック入りで立体感が出るので、シンプルなトップスを合わせるだけでもキマります。

コーデ2：Tシャツ合わせもかわいい

次は、イエローのTシャツと合わせてカジュアルに。Tシャツと合わせても部屋着っぽくならないのがうれしいです。

コーデ3：ジレでセットアップコーデに

次は、同じ素材でできたユニクロの「テーラードジレ」を合わせてセットアップ風に。ジレも軽くて羽織りやすく、この組み合わせで着るだけできちんと見えるのでおすすめです。

コーデ4：ビスチェで大人かわいく

次は、ブラウスにビスチェを合わせて大人かわいいコーデに。

トレンド感のあるアイテムも、きれいめなパンツとなら若づくりしている雰囲気にもならず、ぜひ試してほしいです。

コーデ5：短丈トップスで脚長効果を狙う

次は、やや短丈のトップスを合わせて脚長効果を狙ったコーデにしてみました。短丈トップスで気になりがちなおなか回りも、パンツのタック部分がうまく隠してくれるので、落ち着いたカラーを選べば、アラフォーにも着やすいです。

コーデ6：フリルトップスも甘くなりすぎない

次は、白Tにフリルビスチェをレイヤード。ちょっと甘い雰囲気のトップスも、きれいめパンツとなら甘すぎずにおしゃれなコーデに仕上がりました。

コーデ7：ストライプブラウスでお仕事コーデに

最後は、ストライプ柄のブラウスに合わせてきちんと感のあるお仕事コーデにしてみました。ドライ機能つきのパンツなので梅雨の時季にもぴったりなコーデです。

最初にダークグレーを購入し、あまりにはきやすくて気に入ってしまったので、2色目を購入しました。お手入れもラクチンで旅行にも持っていきやすいので、ほかのカラーも購入しそうな予感です。ぜひチェックしてみてくださいね。