2026年6月11日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月11日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
心のエネルギーがダウンしそう。家族の忠告をしっかり聞くこと。
小さなことでイライラ……。「なるようになる」と考えて。
信じていたことの間違いに気付きそう。すぐに軌道修正を図ろう。
できる範囲でぜいたくを。心が豊かになりテンションアップ！
周囲に暗い印象を与えやすい日。意識して笑顔を作って。
周りから誤解されがち。中途半端な言動に注意すること。
おしゃれが幸運を呼ぶ日。季節の先取りファッションを。
会話が楽しい好調日。硬軟取り混ぜた話題を選ぶとさらに幸運に！
個性を主張すると幸運到来。人と違った言動を心掛けて。
自由な発想が幸運のカギ。固定観念を打ち破ってみよう。
自分らしさを意識して。周囲に強くアピールできるはず。
明るい気持ちの1日。年下の人と交流するといい刺激に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
心のエネルギーがダウンしそう。家族の忠告をしっかり聞くこと。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
小さなことでイライラ……。「なるようになる」と考えて。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
信じていたことの間違いに気付きそう。すぐに軌道修正を図ろう。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
できる範囲でぜいたくを。心が豊かになりテンションアップ！
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
周囲に暗い印象を与えやすい日。意識して笑顔を作って。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
周りから誤解されがち。中途半端な言動に注意すること。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
おしゃれが幸運を呼ぶ日。季節の先取りファッションを。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
会話が楽しい好調日。硬軟取り混ぜた話題を選ぶとさらに幸運に！
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
個性を主張すると幸運到来。人と違った言動を心掛けて。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
自由な発想が幸運のカギ。固定観念を打ち破ってみよう。
2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
自分らしさを意識して。周囲に強くアピールできるはず。
1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
明るい気持ちの1日。年下の人と交流するといい刺激に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)