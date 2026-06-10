今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年6月11日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月11日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


心のエネルギーがダウンしそう。家族の忠告をしっかり聞くこと。

11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


小さなことでイライラ……。「なるようになる」と考えて。

10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


信じていたことの間違いに気付きそう。すぐに軌道修正を図ろう。

9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


できる範囲でぜいたくを。心が豊かになりテンションアップ！

8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


周囲に暗い印象を与えやすい日。意識して笑顔を作って。

7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


周りから誤解されがち。中途半端な言動に注意すること。

6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


おしゃれが幸運を呼ぶ日。季節の先取りファッションを。

5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


会話が楽しい好調日。硬軟取り混ぜた話題を選ぶとさらに幸運に！

4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


個性を主張すると幸運到来。人と違った言動を心掛けて。

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


自由な発想が幸運のカギ。固定観念を打ち破ってみよう。

2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


自分らしさを意識して。周囲に強くアピールできるはず。

1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


明るい気持ちの1日。年下の人と交流するといい刺激に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)