「脱退させるべき」バンド、メンバー活動自粛に賛否「クビにできない理由は何？」「全力で応援します」
4人組バンド・Sir Vanityの公式X（旧Twitter）アカウントは6月9日、投稿を更新。メンバー・桑原聖さんの活動自粛を発表し、賛否両論が寄せられています。
【画像全文】バンド・Sir Vanity、桑原聖の活動自粛を発表
この投稿には「解散にならなくてよかった」「全力で応援します」「いつまでも待ってます」など、ファンから温かい声が。しかし、一方で「脱退させるべきでしょ」「クビにできない理由は何？」「謝罪だけじゃ済まないレベル」といった批判も寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【画像全文】バンド・Sir Vanity、桑原聖の活動自粛を発表
「解散にならなくてよかった」同アカウントは「【ご報告とお詫び】」と題し、2枚のテキスト画像を投稿。1枚目はバンドからの「ご報告」、2枚目は桑原さんからの「お詫び」です。バンドとしては、桑原さんの「倫理観を欠いた行動」を謝罪した上で「本日以降、活動を自粛させることといたしました」と発表。発売予定の1st EPの特典内容変更や、開催予定だったイベントの中止も知らせています。
自身のXでも謝罪桑原さんは、プライベート上の問題がSNS上で拡散。6日、自身のXを更新し、謝罪した上で問題がおおむね事実であることを認めました。また、人気スマートフォンアプリゲーム『あんさんぶるスターズ！！』の音楽プロデューサーから辞任、代表を務める音楽制作レーベル・Arte Refactは、所属クリエイター全員が退所することを発表しています。
(文:堀井 ユウ)