桃太郎の世界にねこ登場!? おばあさんお手製きびだんごが不評だったワケ【書評】
【漫画】本編を読む
「ねこって、なんでこんなにかわいいんだろう」。日夜そんな風に悶えている「ねこ好き」読者も多いはず。かわいいのにふてぶてしくて、ねこの気持ち次第ですり寄ってきたり、次の瞬間にはスンと離れていったり…。それでもかわいくて仕方がない。
そんなねこ好きを夢中にさせる、ねこ漫画『よっ！ねこむかしばなし』（ぱんだにあ/KADOKAWA）。誰もが知っている有名な昔話や童話に、ねこが登場したらどうなる？ という「もしも」を、ゆるくも愛らしさ満載で描いている。
おばあさんも「デコだんごじゃよ」と、平然と言っているが「デコだんごって何？」とツッコみたくなる気持ちは一旦置いておこう。
は言え、まぁ、きびだんごになっていても、ねこはかわいい。かわいさは天井知らずだ。おばあさんが、丸めればオッケーなだけのおだんごを、わざわざ「ねこの形」にしたのも頷ける。そっちの方がカワイイですもんね。
しかし、このねこちゃんきびだんご、旅の途中でお供になる、犬、猿、雉たちには不評であった。その理由とは…？ 続きはぜひ本編で。
文＝雨野裾