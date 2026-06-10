マンデートップ通過の吉澤柚月は脱力ゴルフで狙うは全英切符 「いい意味で適当。空回りしないように…」
＜宮里藍 サントリーレディス 事前情報◇10日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞勢いはまだ止まっていない。8日の主催者推薦選考会（マンデートーナメント）をトップ通過した吉澤柚月が声を弾ませた。「少し体が重かったけど、いい感じで力が抜けてよかった。いいゴルフができたと思います。神戸でお肉も食べて、体調も戻ってきました」
【写真】吉澤柚月さんがドレスに着替えました
自力ではツアーに出場できないQTランク76位でプロ3年目のシーズンを戦っている。6試合目の主催者推薦出場だった2週前の「リゾートトラストレディス」で自己最高の2位に入り、前週の「ヨネックスレディス」は直近上位3人枠で自力出場を果たした。初日は8位で滑り出したが、「軽い熱中症だったのかな」と頭痛などの体調不良もあって最終順位は43位。だが、その日のうちに父親が運転する車で新潟から神戸に移動し、「車の中で4時間は寝ていた」という間に元気を取り戻した。 今季はここまでの7試合で予選落ちはなし。少ないチャンスを確実にモノして、メルセデス・ランキング(MR)は堂々の20位につけ、暫定リランキングは2位。次戦の「ニチレイレディス」終了後に実施される第1回リランキングは軽々とクリアしている。 この大会で2位以内に入れば、海外メジャー「AIG女子オープン」（全英）に出場できる。アマ時代も含めて海外での試合は今季第2戦だった3月の「台湾ホンハイレディース」の1試合だけ。「メジャーに出てみたい」という思いが今週のマンデーに出場した大きな理由だった。 「今週の目標は全英だけど、そこを最初に考えるというよりは、まず4日間いいゴルフをすることが大切。それができれば、その位置（2位以内）にいける。いいゴルフをすることにフォーカスしたいです」 全英に向けてキーポイントにあげたのは最終日。「気合が空回りしてしまう。先週はまさにそんなゴルフでした。いい意味で適当がいいかも。マンデーはそういう無の状態でできました」 目指すは脱力ゴルフ。その先に全英が待っている。（文・臼杵孝志）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】雰囲気が変わります 吉澤柚月さんがドレスに着替えました
吉澤柚月 プロフィール＆戦績
宮里藍 サントリーレディス 初日の組み合わせ
残り2試合！ 第1回リランキング動向
吉澤柚月はPO惜敗で初優勝ならずも自己最高2位「知らなかった自分の一面を知れた」
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