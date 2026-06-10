【ミニストップ】毎週金曜にコーヒー無料クーポン配布 アプリ限定企画を6月より開始、店内淹れたてコーヒーSサイズがタダに
コンビニチェーンのミニストップは、アプリ会員を対象に店内淹れたてコーヒーのSサイズが無料になるクーポンの配布を開始した。6月5日から毎週金曜日限定で実施しており、ホットまたはアイスのいずれか1杯を無料で楽しめる。
【写真】ミニストップの名物の1つといえば…“1.5倍化”したXフライドポテト
今回の企画は、ミニストップアプリ限定のキャンペーンとして展開。対象となるのは店内で提供する淹れたてコーヒーのSサイズ。ホット、アイスのどちらか1杯を無料で引き換えられるクーポンが毎週金曜日に配信される。クーポンは当日限り有効で、1人につき1枚利用できる。
全国の店舗で展開するが、一部店舗では取り扱いがない場合があるほか、ほかのセールやキャンペーンとの併用は不可。キャンペーン内容は予告なく変更または終了する場合があるとしている。
同アプリでは、今回のコーヒー無料クーポン以外にもさまざまな割引クーポンを配信しており、同社は今後も来店客が楽しめるお得な施策を展開していくとしている。
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今回の企画は、ミニストップアプリ限定のキャンペーンとして展開。対象となるのは店内で提供する淹れたてコーヒーのSサイズ。ホット、アイスのどちらか1杯を無料で引き換えられるクーポンが毎週金曜日に配信される。クーポンは当日限り有効で、1人につき1枚利用できる。
全国の店舗で展開するが、一部店舗では取り扱いがない場合があるほか、ほかのセールやキャンペーンとの併用は不可。キャンペーン内容は予告なく変更または終了する場合があるとしている。
同アプリでは、今回のコーヒー無料クーポン以外にもさまざまな割引クーポンを配信しており、同社は今後も来店客が楽しめるお得な施策を展開していくとしている。