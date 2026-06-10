大分県速見郡日出町にあるサンリオキャラクターパーク「ハーモニーランド」の35周年を記念して、最寄りのJR暘谷駅が2026年7月頃より順次リニューアル！

サンリオキャラクター装飾＆周年テーマ曲「スマイリンク！」が到着メロディに採用されるほか、大阪・関西万博で話題となった「藻類」に扮した「ハローキティ」が期間限定で登場します☆

サンリオキャラクターパーク「ハーモニーランド」35周年記念「JR暘谷駅」リニューアル

サンリオキャラクターパーク「ハーモニーランド」が、開園35周年を記念し、日出町の玄関口であるJR暘谷駅のリニューアルを実施！

さらに「交流ひろばHiCaLi」では、大阪・関西万博で話題となった「藻類」に扮した「ハローキティ」が展示されます。

加えて、サンリオの新アプリ「Omoide Badge（オモイデバッジ）」を活用した大分県周遊企画も実施。

地域を巡りながらハーモニーランド35周年の世界観を楽しめる観光体験が展開されます☆

エンタメリゾート化を進める「ハーモニーランド」の地域と連携した取り組みの一環です。

JR暘谷駅のデザインをリニューアル

※現在のJR暘谷駅

リニューアル日：2026年7月頃より順次展開

実施場所：JR暘谷駅（大分県速見郡日出町）

実施内容：

・駅舎外観のサンリオキャラクター装飾

・駅待合休憩所でのキャラクターデザインを取り入れたウィンドウ装飾やソファデザインのリニューアル

・発車メロディにハーモニーランド35周年オリジナルテーマソング「スマイリンク！」を採用（2026年7月頃〜）

※専用駐車場がありませんので、公共交通機関を利用しておでかけください

日出町の玄関口であるJR暘谷駅は、ハーモニーランド35周年を記念し、リニューアルを実施。

駅舎天窓は、「ハローキティ」をはじめとしたサンリオキャラクターの装飾が展開されるほか、待合休憩所ではキャラクターデザインを取り入れたウィンドウ装飾やソファデザインもリニューアル。

駅を利用される方を温かくむかえる、シンプルながらもやさしいデザインに変わります。

さらに、JR暘谷駅の到着メロディには、35周年オリジナルテーマソング「スマイリンク！」を採用。

降り立った瞬間から、ハーモニーランドの魅力があふれる空間へと生まれ変わる暘谷駅。

駅からパークへ向かう道中も、ハーモニーランドの世界観を楽しめます。

交流ひろばHiCaLi「藻類キティ」展示

実施期間：2026年7月7日（火）〜2027年3月28日（日）予定

実施場所：交流ひろばHiCaLi（大分県速見郡日出町）

実施内容：

・大阪・関西万博「日本館」に展示された、藻類をモチーフにした「藻類キティ」の展示や、全32種紹介パネル展示

・ハーモニーランド35周年デザイン装飾

・サンリオキャラクターのタペストリー展示

・フォトスポット設置

期間限定で、暘谷駅に隣接する「交流ひろばHiCaLi」に、大阪・関西万博「日本館」に展示された「藻類」に扮した「ハローキティ」のうち10体を展示！

藻類は、食料やエネルギーなどさまざまな分野で活用が期待される素材として注目されており、本展示ではその多様性や可能性を表現した様々な「ハローキティ」を楽しめます。

さらに、全32種の藻類×ハローキティの紹介パネルも展示され、館内には、ハーモニーランド35周年デザイン装飾やサンリオキャラクターが描かれたタペストリー、フォトスポットなども設置。

「藻類」に扮した「ハローキティ」のユニークな魅力とハーモニーランド35周年の世界観を楽しめます。

また、JR暘谷駅付近の佐尾交差点では、ハーモニーランド35周年デザインの看板を設置するなど、その他の駅周辺エリアでも35周年を感じることができます☆

“ハローキティと大分を旅しよう！”をテーマに大分県内を巡るデジタル周遊企画

開催期間：2026年7月17日（金）〜9月23日（水・祝）予定

対象スポット：ハーモニーランド、大分ハローキティ空港、交流ひろばHiCaLi、大分県立美術館 OPAM、大分駅

ノベルティ引換：ハーモニーランド、大分県立美術館 OPAM

Omoide Badge公式サイト：https://omoidebadge.com/

※ノベルティには数の限りがあります

※開催時間は各施設の営業日時に準じます

※イベントは予告なく、変更・中止となる場合があります

ハーモニーランドと大分の魅力が満喫できる、サンリオの新アプリ「Omoide Badge（オモイデバッジ）」を活用した大分県周遊企画が登場。

“ハローキティと大分を旅しよう！”をテーマに、大分県内のサンリオ関連スポットを巡りながら、ハーモニーランドと地域の魅力を満喫できる企画です。

各スポットに設置されたQRコードをスマートフォンで読み込むことでオリジナルデザインのデジタルバッジを獲得でき、獲得数に応じてオリジナルノベルティがもらえます。

ハーモニーランドはもちろん、魅力たっぷりな大分県内各所を巡る旅を楽しめる機会です☆

サンリオキャラクターたちにかわいらしく彩られる、大分県を思い切り満喫できる企画が満載！

ハーモニーランドの最寄り駅「JR暘谷駅」のリニューアルと、隣接する「交流ひろばHiCaLi」での期間限定「藻類キティ」の展示、大分県のデジタル周遊企画の紹介でした☆

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