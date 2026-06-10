【#ちゃいぱ】大阪・梅田＆茶屋町一帯が推し活ムードに 初開催の都市型アイドルフェス迫る＜出演グループ・関連イベント一覧＞
大阪・梅田＆茶屋町で新たな都市型アイドルフェス『ちゃやまちアイドルパーク2026』（#ちゃいぱ）が、6月20日・21日に開催されるのに向け、街が推し活ムードで彩られている。
【画像複数】『ちゃやまちアイドルパーク2026』梅田・茶屋町エリアが推し活ムードに
阪急三番街には、フラッグで装飾された「ちゃいぱ推しロード」や、ファンが「好き」を放つメッセージボードが登場。
JR大阪駅・大阪ステーションシティでは6月12日から装飾が登場するほか、イベント公式キャラクターのCHAPi（チャピ）が駅構内にこっそり出現。CHAPiの二次元コードを読み取ると、アイドルからの限定メッセージ動画が楽しめる。
グラングリーン大阪のショップ＆レストランでも6月12日から「ちゃいぱフォトガーデン」として、参加アイドルの名前が書いてあるオブジェやアイドルのロゴテーブルが設置される。
このほか、イベント当日には阪急電鉄本社前が「ちゃいぱ縁日ひろば」となり、フリーライブやトークショーステージ、ゲームが遊べる縁日エリアが誕生する。また、一帯で「ちゃいぱクイズラリー」も実施される。
■『ちゃやまちアイドルパーク2026』
【開催日時】2026年6月20日（土）、21日（日）10時00分〜20時30分（予定）
【開催場所】梅田芸術劇場メインホール・グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた・梅田／茶屋町周辺ほか
【出演※50音順】 いぎなり東北産／OCHA NORMA／CANDY TUNE／私立恵比寿中学／Juice=Juice／ SWEET STEADY／Straight Angeli／超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハート）／Toi Toi Toi／fav me／log you
阪急三番街
6月1日（月）〜30日（火）
『ちゃやまちアイドルパーク』に出演するアイドルのフラッグなどを装飾した“ちゃいぱ推しロード”、北館B2Fにはファンが推しへの想いを書いて飾れる“好きを放てボード”を設置。
JR大阪駅・大阪ステーションシティ
6月12日（金）〜21日（日）
JR大阪駅構内にアイドルパーク装飾が登場。イベント公式キャラクターのCHAPi（チャピ）が隠れており、探してスマートフォンで二次元コードを読み取ると出演アイドルからの限定メッセージ動画が楽しめる「隠れチャピ企画」も実施。
※隠れチャピ企画の実施時期は調整中
※JR大阪駅改札内、一部の施設内では実施しない
グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン
6月12日（金）〜21日（日）
アイドルの名前が書いてあるモニュメント、アイドルのロゴが入ったテーブルが設置される。
阪急電鉄本社ビル前（ちゃいぱ縁日ひろば）
6月20日（土）、6月21日（日）
無料で楽しめるフリーライブやトークショーが実施。fav me、Toi Toi Toi、log youの3グループが所属するプロジェクト・PEAK SPOTの『PEAK SPOT RADIO in ちゃいぱ』のラジオ公開収録をはじめ、アイドルによるフリーライブやここでしか見れないトークステージを届ける。無料で楽しめる縁日エリアやお菓子の無料プレゼントも用意。
※ミニステージのスケジュールや出演者は都合により変更になる場合あり
※『PEAK SPOT RADIO in ちゃいぱ』のラジオ放送日時は7月18日午後1時50分〜3時15分
※お菓子の無料プレゼントは、なくなり次第終了
梅田・茶屋町エリア（ちゃいぱクイズラリー）
6月20日（土）、6月21日（日）
自分のスマホだけで遊べる「梅田・茶屋町周遊企画」。街中10ヶ所に設置されたポスターから二次元コードを読み込み、アイドルからのお題をクリアして、3ヶ所以上の正解を出すと、アイドルの特別ステッカーと交換できる。
※特別ステッカー交換場所 池田泉州銀行本店
※特別ステッカーは10種類（ランダム）
【画像複数】『ちゃやまちアイドルパーク2026』梅田・茶屋町エリアが推し活ムードに
阪急三番街には、フラッグで装飾された「ちゃいぱ推しロード」や、ファンが「好き」を放つメッセージボードが登場。
JR大阪駅・大阪ステーションシティでは6月12日から装飾が登場するほか、イベント公式キャラクターのCHAPi（チャピ）が駅構内にこっそり出現。CHAPiの二次元コードを読み取ると、アイドルからの限定メッセージ動画が楽しめる。
このほか、イベント当日には阪急電鉄本社前が「ちゃいぱ縁日ひろば」となり、フリーライブやトークショーステージ、ゲームが遊べる縁日エリアが誕生する。また、一帯で「ちゃいぱクイズラリー」も実施される。
■『ちゃやまちアイドルパーク2026』
【開催日時】2026年6月20日（土）、21日（日）10時00分〜20時30分（予定）
【開催場所】梅田芸術劇場メインホール・グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた・梅田／茶屋町周辺ほか
【出演※50音順】 いぎなり東北産／OCHA NORMA／CANDY TUNE／私立恵比寿中学／Juice=Juice／ SWEET STEADY／Straight Angeli／超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハート）／Toi Toi Toi／fav me／log you
阪急三番街
6月1日（月）〜30日（火）
『ちゃやまちアイドルパーク』に出演するアイドルのフラッグなどを装飾した“ちゃいぱ推しロード”、北館B2Fにはファンが推しへの想いを書いて飾れる“好きを放てボード”を設置。
JR大阪駅・大阪ステーションシティ
6月12日（金）〜21日（日）
JR大阪駅構内にアイドルパーク装飾が登場。イベント公式キャラクターのCHAPi（チャピ）が隠れており、探してスマートフォンで二次元コードを読み取ると出演アイドルからの限定メッセージ動画が楽しめる「隠れチャピ企画」も実施。
※隠れチャピ企画の実施時期は調整中
※JR大阪駅改札内、一部の施設内では実施しない
グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン
6月12日（金）〜21日（日）
アイドルの名前が書いてあるモニュメント、アイドルのロゴが入ったテーブルが設置される。
阪急電鉄本社ビル前（ちゃいぱ縁日ひろば）
6月20日（土）、6月21日（日）
無料で楽しめるフリーライブやトークショーが実施。fav me、Toi Toi Toi、log youの3グループが所属するプロジェクト・PEAK SPOTの『PEAK SPOT RADIO in ちゃいぱ』のラジオ公開収録をはじめ、アイドルによるフリーライブやここでしか見れないトークステージを届ける。無料で楽しめる縁日エリアやお菓子の無料プレゼントも用意。
※ミニステージのスケジュールや出演者は都合により変更になる場合あり
※『PEAK SPOT RADIO in ちゃいぱ』のラジオ放送日時は7月18日午後1時50分〜3時15分
※お菓子の無料プレゼントは、なくなり次第終了
梅田・茶屋町エリア（ちゃいぱクイズラリー）
6月20日（土）、6月21日（日）
自分のスマホだけで遊べる「梅田・茶屋町周遊企画」。街中10ヶ所に設置されたポスターから二次元コードを読み込み、アイドルからのお題をクリアして、3ヶ所以上の正解を出すと、アイドルの特別ステッカーと交換できる。
※特別ステッカー交換場所 池田泉州銀行本店
※特別ステッカーは10種類（ランダム）