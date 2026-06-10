「恋愛がうまくいかなすぎて」福留光帆、恋愛相談で“5万円課金”を激白「血迷って深夜に…」

6月5日（金）の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸が登壇。

「AI時代に生き抜く術」をテーマに、技術革新に乗り遅れて絶滅しないための授業が放送された。

冒頭では、出演者たちが近況トークを展開。

福留光帆は「恋愛がうまくいかなすぎて、どうしたらいいかわかんなくて。血迷って深夜に電話占いに5万円くらい課金しちゃって…」と最近のしくじりを告白する場面も。

「1分400円」で恋愛相談が得意な占い師8人に相談したものの、「8種類の答えが返ってきて」「現状は何も変わらず、18時から南に向かって歩きました」と占い師に言われたことを実行したと語り、スタジオの笑いを誘った。

授業では、岸谷が現在のAI時代を「人類史上の大きな転換期」と位置づけ、さまざまなAIアプリの普及について解説。

出演者たちが自身のAI活用事情について語るなか、平成ノブシコブシ・吉村崇は「俺めちゃくちゃ使うよ、ChatGPT」と意外な事実を明かす。

「保険とか難しい資料の写真を撮って、それを見せたら『吉村さんに合う保険』とか、『これは払いすぎじゃないですか』みたいなのを出してくれる」と、まるでファイナンシャルプランナーのように活用していると語った。

これに対し、岸谷が「『ChatGPTなんてけしからん！』のタイプかと思ってた」と驚くと、吉村は「IT時代に乗り遅れた」「若者に逆転するためにはこれしかない」と切実な理由を熱弁した。

一方、AIの活用について聞かれた福留は「私は電話占いにしか恋愛相談しない」「ChatGPTとかマジで使わないです。なんか悔しくて」と断言。これに対し、岸谷は「淘汰される側」の人間だとバッサリ切り捨て、スタジオは騒然となっていた。