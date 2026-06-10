ワーナー・ブラザース・ピクチャーズ・アニメーション初の長編映画『The Cat in the Hat（原題）』が、『キャット・イン・ザ・ハット』の邦題で12月25日に全国公開されることが決定。あわせてメインビジュアルと予告編が公開された。

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本作は、『グリンチ』『ロラックスおじさんの秘密の種』などで知られる絵本作家ドクター・スースの代表作が原作のアニメーション映画。ワーナー・ブラザース・ピクチャーズ・アニメーション初の長編映画となる。

物語は、新しい街への引っ越しに戸惑う姉弟ギャビーとセバスチャンの前に、世界をカラフルにするネコ“キャット・イン・ザ・ハット”が現れるところから始まる。不思議な仲間“モジャTHING”たちとともに巻き起こすハチャメチャな騒動の中で、想像力あふれる不思議な世界への冒険が幕を開ける。

主人公キャットの声を担当するのは、『IT／イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』『バズ・ライトイヤー』のビル・ヘイダー。『カンフー・パンダ3』『ロン 僕のポンコツ・ボット』のアレッサンドロ・カルローニとエリカ・リヴィノジャが監督を務めた。

公開された予告編では、失敗ばかりのお調子者キャットが最大の任務に挑む姿が描かれている。引っ越しに戸惑う姉弟を笑顔にするため、キャットは得意の想像力をフル回転させるが、そのサービス精神と無限のひらめきは予想もしない大騒動へと発展していく。

あわせて公開されたメインビジュアルには、トレードマークの赤白ボーダー帽子を被ったキャットを中心に、モジャ THINGたちが大集合。さらに、想像力の世界に住む個性豊かな仲間たちも描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）