年収4000万円の経営者が“婚約破棄”となった直後、別の女性へ「また話せたらうれしい」と“告白”する場面があった。

【映像】年収4000万経営者が“婚約破棄”直後に衝撃アピール

6月9日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第7話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

婚約1日目のなつえとキョウスケ（仕事が充実している経営者・年収4000万円・31）。キョウスケ宅でのデートを経て、夜の時計の前で決断の時間を迎えた2人は、お互いに「決断しました」と告げる。

しかし、掲示板には無情にも「婚約破棄」の文字が浮かび上がり、両者の決断により関係が解消される結末となった。なつえは「私のこと別に好きじゃない気がする」と壁を感じ続けていたこと、キョウスケも「俺が踏み込めなかったところもそうだし、未来のイメージが湧きづらかったのも、会話の節々から感じてた」と別れの理由を説明した。

その直後、全員が見守る中でキョウスケは、「ゆかさん。また話せたらうれしいなと思ったりします」と、ゆかへの思いを“告白”した。キョウスケは、ゆかに別の“婚約者”がいた時に一度デートするも、その時には合鍵を渡されなかった相手。ゆかも合鍵を渡さなかったことを後悔していた中、女性側が時計の針を一時的に初日に戻して、全男性の中から再度相手を選んでデートができる新ルールが発表され、ゆかの決断に注目が集まっていた。

キョウスケは個別インタビューで「ゆかさんが脳裏に浮かんでいたので。可能性がもし1ミリでもあるんだとしたら、そこにも向き合いたいっていう。そういう気持ちもあったので、（なつえとの）破棄をする理由としては十分すぎると思った」と語り、新ルールをゆかが行使することへの望みを託したのだった。

この急展開に、スタジオのMC陣は大興奮。エルフ・荒川が「なんなんこれ！」と叫び、夏菜も「ドラマみたい」と声をあげる。さらに森香澄は「なんか訳わかんない涙出ました」と、思いがけないキョウスケの真っ直ぐな言葉に心を打たれていた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）