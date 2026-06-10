藤岡弘、“初めて”のデニムコーデ家族ショット公開 息子＆娘たちと5人でポーズ「絵になりますねぇ」「美男美女一家過ぎる」
俳優の藤岡弘、（80）が10日、自身のインスタグラムを更新。「今回、ファミリー揃っての初めてのデニム姿での撮影」とつづり、長女で俳優の天翔愛（24）、長男で俳優の藤岡真威人（22）、次女で俳優・モデルの天翔天音（20）、三女で俳優・モデルの藤岡舞衣（18）との“リンクコーデ”親子5ショットを公開した。
【写真】「絵になりますねぇ」「美男美女一家過ぎる」デニム服をまとい息子＆娘たちとポーズを決める藤岡弘、
弘、と真威人はインディゴカラー、愛と天音と舞衣は淡いブルーデニムの着こなしをそれぞれ披露。モデル風にポーズを決めたショットのほか、肩を組むように5人仲良く並んで座ったほほ笑ましいショットなども紹介した。
「リラックスして、楽しかったです」と振り返る弘、に、ファンからは「藤岡一家デニム素敵ですね」「美男美女一家過ぎる」「絵になりますねぇ」「家族みんな美しくて、仲良しで、幸せいっぱい 藤岡弘、さんが、素晴らしいお人柄だから」「うらやましくなるほど素敵な家族写真」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「絵になりますねぇ」「美男美女一家過ぎる」デニム服をまとい息子＆娘たちとポーズを決める藤岡弘、
弘、と真威人はインディゴカラー、愛と天音と舞衣は淡いブルーデニムの着こなしをそれぞれ披露。モデル風にポーズを決めたショットのほか、肩を組むように5人仲良く並んで座ったほほ笑ましいショットなども紹介した。
「リラックスして、楽しかったです」と振り返る弘、に、ファンからは「藤岡一家デニム素敵ですね」「美男美女一家過ぎる」「絵になりますねぇ」「家族みんな美しくて、仲良しで、幸せいっぱい 藤岡弘、さんが、素晴らしいお人柄だから」「うらやましくなるほど素敵な家族写真」などと、さまざまな反響が寄せられている。