ふぉ〜ゆ〜、M-1王者との共演で背筋伸ばす「俺らはまだまだなので」
4人組グループ・ふぉ〜ゆ〜が10日、都内で行われた舞台『隅田川ヤングロード物語3〜嗚呼！星屑の彼方にふぉ〜エヴァー〜』プレスコール取材会に登壇した。
【写真多数】ネコ耳が可愛い！囲まれて怯えるふぉ〜ゆ〜・松崎祐介
今作は、「隅田川ヤングロード物語」シリーズの最新作。東京の下町にある寂れた商店街・隅田川ヤングロードを舞台に、ライフ・コメディを描く。
今作には、2008年のM-1王者・NON STYLEの石田明が共演する。石田が自前の白スーツで演じる場面もあり、ふぉ〜ゆ〜のメンバーらは「M‐1に挑戦した身としては、王者が出てくるんで、もうちょっと緊張しますね」と背筋を伸ばした。
そして「3回戦で敗退してしまったチームなので」とし、「俺らはまだまだなので」と前を向いた。
今作は、名古屋公演を皮切りに、きょう10日から21日までは東京・サンシャイン劇場、27日から28日までは大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで上演される。
【写真多数】ネコ耳が可愛い！囲まれて怯えるふぉ〜ゆ〜・松崎祐介
今作は、「隅田川ヤングロード物語」シリーズの最新作。東京の下町にある寂れた商店街・隅田川ヤングロードを舞台に、ライフ・コメディを描く。
今作には、2008年のM-1王者・NON STYLEの石田明が共演する。石田が自前の白スーツで演じる場面もあり、ふぉ〜ゆ〜のメンバーらは「M‐1に挑戦した身としては、王者が出てくるんで、もうちょっと緊張しますね」と背筋を伸ばした。
そして「3回戦で敗退してしまったチームなので」とし、「俺らはまだまだなので」と前を向いた。
今作は、名古屋公演を皮切りに、きょう10日から21日までは東京・サンシャイン劇場、27日から28日までは大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで上演される。