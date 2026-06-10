チュートリアル「徳井義実」×名車の2ショットに注目

広島のバイクショップ「HEIWA MOTORCYCLE（平和モーターサイクル）」が2026年4月24日にインスタグラムを更新しました。

投稿では、お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実さんとオフロードバイクの2ショットが公開されています。

【画像】チュートリアル「徳井」×「センスいい愛車」を画像で見る！

映っていたのは、ヤマハの名車「TT500」。カスタムの打ち合わせで来店した際の一枚とのことですが、どのようなモデルなのでしょうか。

平和モーターサイクルは、インスタグラムの投稿で以下のようにコメントしています。

「カスタムの打ち合わせで、 @tokui_yoshimi さんが来店してくれまた

選んだベース車両は、YAMAHA TT500 さすか選ばれるベース車両もセンスいい

このTT500は、10年以上前にアメリカから輸入し、一度は他のショップの手に渡っていた車両てしたが、そのショップのご厚意によって、また平和に戻って来ました

ここからが長い道のりになりますが、気長にお待ち下さい」

TT500といえば、ヤマハが1975年に発表した伝説的なオフロード専用車です。競技向けシリーズの一台として開発され、公道装備を省いた軽量仕様が特徴でした。

すでに生産は終了していますが、その設計思想とエンジンは、兄弟車である公道仕様の「XT500」や、名車として知られるSR400へと引き継がれています。

細身の燃料タンクとフラットシートを備え、シンプルでタフなオフローダーらしい無駄のない造形が魅力です。

パワートレインには499cc空冷4ストローク単気筒エンジンを搭載し、力強い低速トルクが特徴。現在は希少価値が高まっており、特に状態の良い個体や初期型は100万円を超えるケースもあります。

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投稿に対し、ユーザーからは「徳井さんのセンスが光る」「TT500をベースにするのは渋い」「どんなカスタムになるのか楽しみ」など、ベース車両の選択や今後の仕上がりを期待する意見が多く見られます。

また、「このバイクがまた平和に戻ってきたのが感慨深い」「長い道のりだが応援したい」といった、車両の来歴に注目した声も確認できます。

徳井さんの愛車がどのように生まれ変わるのか、今後の動向に注目が集まります。