【ライブレポート】Kroi × Chevon、それぞれの個性と音楽性が交差する白熱のツーマンライブを展開

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KroiとChevonによるツーマンライブ『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE Kroi × Chevon 2-Man Live』が、6月9日、東京・Zepp DiverCity (TOKYO)にて開催された。

■『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK』の一環として行われた注目の対バンライブ

6月13日に授賞式が行われる国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』。これに先駆け、6月5日から13日までの期間を『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK』として、お台場・青海エリアを中心に東京各地で様々なイベントが開催されている。

今回のKroiとChevonによるツーマンライブも、その一環として行われたものだ。

オープニングアクトのセブンス・ベガのステージで幕を開けた本公演。谷絹茉優（Vo）、Ktjm（Gu）、オオノタツヤ（Ba）からなる次世代3人組ロックバンドバンド、Chevonは、この日が結成5周年当日で、最新曲「Capretto」を含む多彩なセットリストでパフォーマンスを展開した。

一方、R＆B、ファンク、ソウル、ロック、ヒップホップなど、あらゆる音楽ジャンルからの影響を昇華したミクスチャーな音楽性を提示する5人組バンド、Kroiは、ソウルやファンクを基軸としたグルーヴィーかつ即興性の高いライブを披露。

それぞれのバンドが持つ個性と音楽性が交差するなか、観客は各アーティストのステージに大歓声で応え、終始熱気に包まれたツーマンライブとなった。

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/

Kroi OFFICIAL SITE

https://kroi.net/

Chevon OFFICIAL SITE

https://www.chevon.biz/