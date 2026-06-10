ANAで“予約済み”なのに、空港で「座席の余りがありません」と言われ搭乗不可に！ 格安プランで「座席の優先順位」が落とされた？ 5月刷新の“運賃制度”とオーバーブッキングの注意点とは

ANAは2026年5月に国内線の運賃制度を刷新

ANA（全日本空輸株式会社）は、2026年5月19日搭乗分から、国内線の運賃制度を大幅に見直しました。これまでの国内線には、「ANA FLEX」「ANA VALUE」などさまざまな運賃が存在していましたが、新制度では主に「シンプル」「スタンダード」「フレックス」の3種類のプランが用意されています。

分かりやすく記すと、以下のような位置付けです。



・シンプル＝価格重視

・スタンダード＝標準的な運賃

・フレックス＝変更のしやすさ重視

そのため、予約したプランによっては、同じ便でも利用条件が異なるケースがあるのです。例えば、「フレックス」は予約変更や空席待ちに対応していますが、「シンプル」は変更ができないといったことがあげられます。



SNSで話題になった事例との関係は？

今回話題となった投稿では、利用者が予約済みだったにもかかわらず搭乗できなかったというものでした。

実は航空会社では、予約後に搭乗しない利用者が一定数いることを見込み、座席数を超えて予約を受け付ける運用方法をとっています。そのため、当初の見込みよりも乗客が多くなった場合、「オーバーブッキング」となり、一部の乗客に便を振り替えてもらうという対応をとるのです。

今回のXの投稿でも「5月の制度変更後に起きた事例の影響」によるものという見方が濃厚で、「シンプルプラン」だったために、座席の優先順位が低く、キャンセルの手続きも煩雑になったと考えられます。

このように「航空券を購入したから、みな同じ条件で利用できる」と考えるのではなく、新しい制度の内容を理解しておくことが大切だといえるでしょう。



プランによってはむしろ高くつくこともある

例えば、東京から福岡へ向かうケースを考えてみましょう。出張日が確定していて変更の予定がなく、天候の乱れの心配がない場合は、比較的安い「シンプル」を選ぶことで交通費を抑えられる可能性があります。

しかし、会議の延長や予定変更がありそうな場合、また当日に台風など天候の乱れの恐れがある場合は、「フレックス」のほうが安心かもしれません。

「シンプル」で予約した後に日程変更が必要になった場合、便の変更ができず、新たに航空券を購入しなければならないこともあり、結果的に高くつく可能性があります。



利用者が気を付けたいポイント

「予約したのに座席がない」という事態を防ぐために、どのような対策ができるのでしょうか。

「シンプル」「スタンダード」「フレックス」では、変更や払い戻しの条件が異なるため、予約後に購入したプランの内容を確認するようにしましょう。また、出発前にはアプリやウェブサイトで予約状況を確認しておくと安心です。

さらに、重要な出張や冠婚葬祭など絶対に遅れられない予定がある場合は、搭乗24時間前から始まるオンラインでのチェックインを早めに済ませ、できるだけ早めに空港に向かうようにしましょう。



制度変更の内容を知って上手に利用しよう

今回のXで話題となった投稿は、多くの利用者に「予約したのに乗れないことがあるのか」という驚きを与えました。今回のトラブルは、ANAの新しい運賃制度や予約システムへの移行の影響も考えられます。

もちろん、すべての利用者が同様のトラブルに遭遇するわけではありませんが、飛行機を利用する際は、料金だけでなく変更条件や利用ルールにも目を向け、自分の予定に合った運賃を選ぶことが大切です。「安いから」という理由だけで選ぶのではなく、自分の場合はどの運賃が使いやすいのかを考えてみるようにしましょう。



出典

全日本空輸株式会社 2026年5月19日搭乗分より、国内線運賃をリニューアルいたします

執筆者 : 渡辺あい

ファイナンシャルプランナー2級