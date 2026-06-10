三菱の「“新型”軽トラック」に注目！

2026年2月5日、三菱は軽商用車「ミニキャブ トラック」の一部改良モデルを発売しました。

ミニキャブ トラックがどのようなクルマなのか、また今回の一部改良でどのような点が変更されたのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが三菱の新型「軽トラック」です！（16枚）

「ミニキャブ」は三菱が販売している軽貨物車シリーズの名称です。トラックとバンの2タイプが存在し、ミニキャブ トラックは1966年、「ミニキャブ バン」は1968年に初代が発売されました。

その後、フルモデルチェンジを繰り返し、現行モデルのミニキャブ トラックは2014年に登場した7代目、ミニキャブ バンは2015年に登場した8代目となります。

なお、長らく三菱が自社で開発・生産を行っていましたが、バン7代目とトラック現行モデルへのフルモデルチェンジを機にスズキからのOEM供給へと切り替わり、トラックは「キャリイ」、バンは「エブリイ」をベースとしています。

ミニキャブ トラックのボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1765mm。パワーユニットは最高出力46馬力を発揮する660ccの「R06A型」エンジンを搭載。トランスミッションには5速MTと4速ATの2種類を用意し、駆動方式は2WDと4WDの2タイプをラインナップしています。

広く使いやすい荷台スペースと、最小回転半径3.6メートルという、ショートホイールベースの車体を生かした取り回しの良さが特徴。理想的な重量配分による走行安定性の高さや、デフロック機構・ぬかるみ脱出アシストなど悪路にも対応できる機能を有しているのもポイントです。

また、グレードはスタンダードモデルの「M」と、リアサスペンションを強化した農業向けモデルの「みのり」、最上級グレードの「G」の3つを展開しています。

今回の一部改良では、主にエクステリア、インテリア、安全機能、そして機能装備やグレード展開に大きな手が加えられました。

エクステリアはフロントデザインを大幅に変更。新デザインのLEDヘッドランプを全車標準装備するなど、渋滞モデルよりもスタイリッシュなデザインになっています。最上位のGグレードでは、LEDフロントフォグランプとカラードフォグランプベゼルを追加して高級感を高めました。

インテリアは運転席のメーターをアナログからデジタル表示に変更して視認性を向上。また、インストルメントパネルにセンタートレイと新設計のドリンクホルダーを追加し、このドリンクホルダーは紙パック飲料にも対応する形状になっています。

さらにGグレードには、新たにType-AおよびType-CのUSB電源ソケットを設定し、利便性を高めました。

安全面では「三菱e-Assist」の機能が大幅に強化されました。前方車両や歩行者に加え、自転車や自動二輪車の検知、さらに交差点にも対応する衝突被害軽減ブレーキシステム（デュアルセンサーブレーキサポートII）を全車に標準装備。他には、車線逸脱抑制機能や標識認識機能、前後パーキングセンサー、エマージェンシーストップシグナルなどが新たに追加されています。

さらに、機能装備のアップデートも今回の一部改良の大きなポイントです。Gグレードの電動格納式リモコンドアミラーにヒーテッド機能が追加されたほか、農業向けモデルであるみのりの5速MT車に新たに「ぬかるみ脱出アシスト」を採用。

デフロック機構との組み合わせによって、雪道や農地などの悪路におけるスムーズな発進を強力にサポートする仕様へと進化しました。

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一部改良されたミニキャブ トラックの価格（消費税込）は131万1200円から167万7500円です。

なお、131万1200円というスタート価格は、現在日本国内で展開されている三菱の新車ラインナップ（乗用・商用含む）の中で、最も安価な設定となります。