LOTポーランド航空は、東京/成田発のポーランド・ヨーロッパ各都市行きを対象としたセールを6月9日から14日まで開催している。

プレミアムエコノミークラスとビジネスクラスが対象で、70都市以上に設定がある。東京/成田発の往復最低運賃は以下の通り。左からプレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順。搭乗期間は12月1日から2027年3月31日まで。

・東京/成田発着

ジェシュフ（281,180円／571,180円）、ルブリン（281,300円／571,300円）、カトヴィツェ（281,460円／571,460円）、ブロツラフ（281,570円／571,570円）、ポズナン（281,710円／571,710円）、クラクフ（282,330円／572,330円）、ミラノ（283,940円／553,940円）、ローマ（285,790円／555,790円）、ブダペスト（286,500円／556,500円）、チューリッヒ（286,860円／576,860円）、パリ（293,970円／578,770円）、アムステルダム（294,980円／584,980円）、ベルリン（296,340円／586,340円）、ワルシャワ（296,870円／606,870円）、ミュンヘン（299,920円／569,920円）、フランクフルト（301,640円／571,640円）、バルセロナ（303,230円／553,230円）、マドリード（303,410円／553,410円）、プラハ（305,090円／575,090円）、ロンドン（338,690円／608,690円）