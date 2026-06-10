生後2週間の頃はぶかぶかだったピンクのロンパースが、5カ月後にはぴったりに――。同じ服を着た2枚の比較写真を母親がThreadsに投稿したところ、「成長具合にびっくり」「立派な赤さんへ成長」と2800件のいいねを集めました。



【写真】ぶかぶかロンパースが5カ月でぴったりサイズに

投稿したのは、2児の母であるASUKA.Sさん（@asu_s62）。1枚目が撮影されたのは生後2週間の頃で、まだまだぶかぶかで袖や裾が何度も折られています。対して2枚目は、生後5カ月になった頃に撮影したもの。「そろそろちょうどいいサイズになったかな？」と思い、久しぶりに同じ服を着せてみたところ、その成長ぶりに驚かされたそうです。



「娘は予定日より1カ月早く生まれたこともあり、同じ月齢の赤ちゃんたちと比べるとかなり小さかったんです。生まれたばかりの頃は小さくてふにゃふにゃで、並ぶと実家の猫がとても大きく感じていました。でも、もうあっという間に猫の大きさを超えていて…。大きくなったなぁと思いました！生まれた時と顔つきも違うんです！」



最近では、服のサイズ以外にもおもちゃを上手に手で持って遊べるようになったりと、娘さんの成長を感じる瞬間が増えているのだとか。



「最初はつかもうとしても、手の使い方や距離感が分からなくて落としてしまったりしていました。でも今では器用に手を使うことができるようになり、おもちゃを口に入れたりしてよく遊んでいます！」



このピンクのロンパースは、ASUKA.Sさんにとって特別な思い入れのある一着だったといいます。



「妊娠がわかった頃は、夫の故郷であるアメリカに住んでいたんです。向こうの家族からプレゼントしてもらったものなので、日本ではあまり見かけないタイプの服だと思います。色味もかわいくてお気に入りでした！」



投稿には、「あっという間にジャストサイズになります」「成長は早いよね」といった共感の声も多数寄せられたそう。中でも、ASUKA.Sさんの心に残っているコメントがあったといいます。



「『親御さんの幸せが詰まってるんでしょうね』というコメントが大好きです！愛情たっぷりで育てているので、とてもうれしかったですね」



最後に、同じように育児に奮闘している人たちへ向けて、こんなメッセージを送ってくれました。



「ついこの間生まれたばかりな気がしますが、娘はもう6カ月になります。お世話で余裕がないかもしれませんが、ぜひ写真や動画を撮って、後で見返してほしいです！毎日一緒にいると気づきにくい変化も、写真で振り返るとよく分かりますし、一瞬一瞬がいい思い出になると思います！」