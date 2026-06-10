開催：2026.6.10

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 3 - 2 [フィリーズ]

MLBの試合が10日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとフィリーズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はディラン・シース、対するフィリーズの先発投手はザック・ウィーラーで試合は開始した。

1回表、4番 ブランドン・マーシュ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 TOR 0-1 PHI

6回裏、4番 ヘスス・サンチェス 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでブルージェイズ得点 TOR 1-1 PHI

9回表、6番 ブライソン・ストット 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 TOR 1-2 PHI

9回裏、ピッチャー ジョアン・デュランがワイルドピッチでブルージェイズ得点 TOR 2-2 PHI、6番 ブランドン・バレンズエラ 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 3-2 PHI

試合は3対2でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのルイ・バーランドで、ここまで3勝1敗11S。負け投手はフィリーズのジョアン・デュランで、ここまで1勝3敗16S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で3打数、1安打、0打点、打率は.232となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-10 11:06:12 更新