今日6月10日(水)は、梅雨前線の影響で沖縄や奄美は激しい雨や雷雨となるでしょう。一方、九州から東海を中心に晴れて気温が上がり、最高気温30℃以上の真夏日となる所がある見込みです。

沖縄・奄美は大雨注意

今日10日(水)は、沖縄本島や先島諸島、奄美地方では、梅雨前線や低気圧の影響で断続的に雨が降り、大雨となるおそれがあります。雷を伴って短時間に激しく降る所もあり、河川の増水や土砂災害に十分な警戒が必要です。不要不急の外出は控え、最新の警報・注意報をこまめに確認してください。

九州〜東海で真夏日予想 こまめな水分補給など熱中症対策を

一方、九州から東海はおおむね晴れて、日差しが強く気温が上がりやすくなります。九州や近畿、東海などでは最高気温が30℃近くまで上がる所や30℃以上の真夏日の所があるでしょう。屋外ではこまめな水分補給や休憩を心掛け、帽子や日傘を活用するなど熱中症対策を行ってください。室内でも適切にエアコンを使用し、無理のない行動を心掛けましょう。



関東は雲が広がりやすく、朝のうちは雨の降る所があるでしょう。日中は日差しが出る所もありますが、北部では夕方以降も所々で雨が降りそうです。東北と北海道も朝まで雨の降る所があるでしょう。日中は雲が多めながらも晴れ間が出る見込みです。