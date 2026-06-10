アップルはWWDC 2026でiOS 27やmacOS 27を公式発表した後、これらの開発者向けベータ版を初めてリリースしました。この2つのOSから、噂されている折りたたみiPhoneの手がかりが見つかったと報じられています。

海外のテック系メディア・9to5Macは、iOS 27ベータ1のコード内に「foldState」や「angleDegrees」、そして「内蔵ディスプレイの総数」を取得するチェック項目があり、これらが折りたたみiPhone向けの機能を示していると報じています。

このうちfoldStateは折りたたみの状態を、angleDegreesはヒンジの開き角度（何度の状態まで開いているか）を表すパラメータであると推測されます。

also a new MG key to get the total count of built-in displays pic.twitter.com/0uhik5DWRO — sam henri gold (@samhenrigold) June 8, 2026

9to5Macによると、これらの記述はiOS 26には存在しなかったとのこと。さらに、開発者向けのフレームワーク内だけでなく、iOS 27ベータ版のコード自体でも確認されたと伝えています。

一方、アップル自らが公開した開発者向け動画「Platforms State of the Union」では、macOS 27の「iPhoneミラーリング」機能において、ウィンドウのサイズだけでなく、いくつかの固定アスペクト比（縦横比）に変更可能になったことが示されています。

Lol could they be any more blatant? https://t.co/mO7qUEvkV1 — Mark Gurman (@markgurman) June 8, 2026

その変更可能なアスペクト比の1つがiPadのような横向きのレイアウトだったことから、まるで折りたたみiPhoneの登場を予告しているかのようだと注目を集めています。

折りたたみiPhoneは「iPhone Ultra」という製品名になると噂されており、2026年9月に「iPhone 18 Pro」モデルと同時に発表されると予想されています。さらなる続報を待ちたいところです。

Source: 9to5Mac, Engadget

Image: sam henri gold／X

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