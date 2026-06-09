「同じ人間とは思えない」土屋太鳳、佐久間大介らイケメンとの圧巻スタイル披露！ 「ほんと可愛い」
俳優の土屋太鳳さんは6月9日、自身のInstagramを更新。Snow Manの佐久間大介さんらとの集合ショットを公開しました。
【写真】土屋太鳳、佐久間大介らとの集合ショット
ファンからは、「いい写真〜」「みんな同じ人間とは思えないくらいスタイル良すぎます」「太鳳ちゃん可愛かった」「チームワークも抜群でしたね」「チームマッチングの仲良しであたたかな空気感が大好きです」「映画公開が待ち遠しいなぁ」「Tシャツほんと可愛いです」「素敵な写真」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】土屋太鳳、佐久間大介らとの集合ショット
「素敵な写真」土屋さんは「映画『マッチングTRUE LOVE』のインスタライブ、リアルタイムで参加してくださった方々、アーカイブを観て下さる方々、本当に本当に本当に、ありがとうございました…！！！」とつづり、2枚の写真を投稿。映画『マッチング TRUE LOVE』で共演した佐久間さん、クァク・ドンヨンさん、監督の内田英治さんとの集合ショットです。4人ともおそろいの黒い“マッチング”Tシャツを着ています。脚の長さが際立つ圧巻スタイルです。
衣装ショットを披露自身のInstagramで仕事のオフショットやプライベートなどをたびたび公開している土屋さん。3日の投稿では「TOKYO LIGHTS2026で素敵な時間をつくりあげてくれた衣裳」とつづり、衣装ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)