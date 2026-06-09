Mr.Children、大阪公演の振替日程＆追加公演を発表【報告ほぼ全文】
Mr.Childrenの公式サイトが9日に更新。公演途中で中断となった5月30日の大阪公演、および中止となった31日の公演の振替について発表された。
【動画】Mr.Children「産声」ミュージックビデオ
サイトでは「先日公演中止とさせていただきましたMr.Children Tour 2026 “Saturday in the park” 5月30日(土)・31日(日)大阪公演に関しまして、振替公演が決定いたしました。また、福岡・神奈川での追加公演が決定しましたのでご案内いたします」と日程とともに伝えられた。
5月30日に、サイトでは「Mr.Children Tour 2026 "Saturday in the park" 5月31日(日)大阪城ホール 公演中止のお知らせ」と題したお知らせを掲載。「本日行われましたMr.Children Tour 2026 "Saturday in the park"大阪城ホール公演におきましては、桜井和寿の風邪による体調不良により、誠に申し訳ございませんが公演を中断とさせていただきました」と伝えられた。
■報告ほぼ全文
Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park” 振替公演と追加公演決定のお知らせ
先日公演中止とさせていただきましたMr.Children Tour 2026 “Saturday in the park” 5月30日(土)・31日(日)大阪公演に関しまして、振替公演が決定いたしました。
また、福岡・神奈川での追加公演が決定しましたのでご案内いたします。
【振替公演】
10月14日(水) 大阪城ホール（開場17:30/開演18:30）
10月15日(木) 大阪城ホール（開場17:30/開演18:30）
※5月30日(土)・31日(日)大阪城ホール公演の振替公演となります
【追加公演】
11月7日(土) マリンメッセ福岡A館（開場16:00/開演17:00）
11月8日(日) マリンメッセ福岡A館（開場15:00/開演16:00）
12月2日(水) 横浜アリーナ（開場17:30/開演18:30）
12月3日(木) 横浜アリーナ（開場17:30/開演18:30）
振替公演および追加公演の詳細は、ツアー特設サイトよりご確認ください。
【動画】Mr.Children「産声」ミュージックビデオ
サイトでは「先日公演中止とさせていただきましたMr.Children Tour 2026 “Saturday in the park” 5月30日(土)・31日(日)大阪公演に関しまして、振替公演が決定いたしました。また、福岡・神奈川での追加公演が決定しましたのでご案内いたします」と日程とともに伝えられた。
■報告ほぼ全文
Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park” 振替公演と追加公演決定のお知らせ
先日公演中止とさせていただきましたMr.Children Tour 2026 “Saturday in the park” 5月30日(土)・31日(日)大阪公演に関しまして、振替公演が決定いたしました。
また、福岡・神奈川での追加公演が決定しましたのでご案内いたします。
【振替公演】
10月14日(水) 大阪城ホール（開場17:30/開演18:30）
10月15日(木) 大阪城ホール（開場17:30/開演18:30）
※5月30日(土)・31日(日)大阪城ホール公演の振替公演となります
【追加公演】
11月7日(土) マリンメッセ福岡A館（開場16:00/開演17:00）
11月8日(日) マリンメッセ福岡A館（開場15:00/開演16:00）
12月2日(水) 横浜アリーナ（開場17:30/開演18:30）
12月3日(木) 横浜アリーナ（開場17:30/開演18:30）
振替公演および追加公演の詳細は、ツアー特設サイトよりご確認ください。