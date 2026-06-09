「TOPIX先物」手口情報（9日日中） バークレイズ証券取引高トップ、6月限4万8716枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月9日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の4万8716枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 48716( 44014)
ソシエテジェネラル証券 42505( 41905)
モルガンMUFG証券 127430( 38398)
野村証券 65475( 35402)
JPモルガン証券 49186( 32854)
ABNクリアリン証券 33826( 32581)
シティグループ証券 37501( 28751)
みずほ証券 57394( 28735)
ゴールドマン証券 78389( 20403)
ビーオブエー証券 35413( 15060)
BNPパリバ証券 16283( 11293)
大和証券 14299( 9576)
三菱UFJ証券 9504( 7549)
UBS証券 13010( 7395)
SMBC日興証券 12928( 4267)
日産証券 4131( 4131)
HSBC証券 15535( 3097)
サスケハナ・ホンコン 2754( 2754)
SBI証券 2918( 1486)
ドイツ証券 12165( 653)
三菱UFJeスマート 18( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
モルガンMUFG証券 127016( 38152)
野村証券 61787( 35304)
バークレイズ証券 33579( 32877)
JPモルガン証券 46546( 32640)
みずほ証券 62889( 28305)
シティグループ証券 36152( 28060)
ソシエテジェネラル証券 27997( 27997)
ABNクリアリン証券 23512( 23262)
ゴールドマン証券 61799( 18691)
ビーオブエー証券 33161( 14321)
BNPパリバ証券 15447( 10457)
大和証券 13594( 9358)
三菱UFJ証券 7222( 7210)
UBS証券 11511( 7031)
SMBC日興証券 12792( 4125)
日産証券 3881( 3881)
HSBC証券 14394( 2956)
SBI証券 2154( 1154)
ドイツ証券 12171( 659)
岡三証券 131( 131)
三菱UFJeスマート 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 48716( 44014)
ソシエテジェネラル証券 42505( 41905)
モルガンMUFG証券 127430( 38398)
野村証券 65475( 35402)
JPモルガン証券 49186( 32854)
ABNクリアリン証券 33826( 32581)
シティグループ証券 37501( 28751)
みずほ証券 57394( 28735)
ゴールドマン証券 78389( 20403)
ビーオブエー証券 35413( 15060)
BNPパリバ証券 16283( 11293)
大和証券 14299( 9576)
三菱UFJ証券 9504( 7549)
UBS証券 13010( 7395)
SMBC日興証券 12928( 4267)
日産証券 4131( 4131)
HSBC証券 15535( 3097)
サスケハナ・ホンコン 2754( 2754)
SBI証券 2918( 1486)
ドイツ証券 12165( 653)
三菱UFJeスマート 18( 0)
取引高( 立会内)
モルガンMUFG証券 127016( 38152)
野村証券 61787( 35304)
バークレイズ証券 33579( 32877)
JPモルガン証券 46546( 32640)
みずほ証券 62889( 28305)
シティグループ証券 36152( 28060)
ソシエテジェネラル証券 27997( 27997)
ABNクリアリン証券 23512( 23262)
ゴールドマン証券 61799( 18691)
ビーオブエー証券 33161( 14321)
BNPパリバ証券 15447( 10457)
大和証券 13594( 9358)
三菱UFJ証券 7222( 7210)
UBS証券 11511( 7031)
SMBC日興証券 12792( 4125)
日産証券 3881( 3881)
HSBC証券 14394( 2956)
SBI証券 2154( 1154)
ドイツ証券 12171( 659)
岡三証券 131( 131)
三菱UFJeスマート 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース