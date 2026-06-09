まるごとバナナ、クリーム1.5倍版が限定登場 こぼれ落ちそうで「最高！」「ご褒美感すんごい」の声
山崎製パンは、6月の新商品ラインナップを発売開始した。公式サイトで公開されている。
【写真】山崎製パン6月の新商品ずらり…クリーム1.5倍の「まるごとバナナ」も
注目を集めているのは、期間限定でクリームが1.5倍となった「クリームたっぷりまるごとバナナ」。公式SNSが「こぼれ落ちそうなほど、たっぷりのクリームを詰め込みました」「自分を思いっきり甘やかしたい日にいかがですか？」と呼びかけると、「キャー!!最高ですね」「えー最高！食べたいです」「ご褒美感すんごい…」など多数の反応。
このほか、カルピスとコラボした「薄皮クリームパン」や「ランチパック」「蒸しケーキ」、ゴディバ監修の「濃厚ショコラクリームパン」「濃厚ショコラクイニーアマン」などがラインナップ。
また、定番人気の「北海道チーズ蒸しケーキ」をチーズクリームパン化した「北海道産チーズのチーズクリームパン」や、「まるごとソーセージ」のミニパンなども紹介されている。
【写真】山崎製パン6月の新商品ずらり…クリーム1.5倍の「まるごとバナナ」も
注目を集めているのは、期間限定でクリームが1.5倍となった「クリームたっぷりまるごとバナナ」。公式SNSが「こぼれ落ちそうなほど、たっぷりのクリームを詰め込みました」「自分を思いっきり甘やかしたい日にいかがですか？」と呼びかけると、「キャー!!最高ですね」「えー最高！食べたいです」「ご褒美感すんごい…」など多数の反応。
このほか、カルピスとコラボした「薄皮クリームパン」や「ランチパック」「蒸しケーキ」、ゴディバ監修の「濃厚ショコラクリームパン」「濃厚ショコラクイニーアマン」などがラインナップ。
また、定番人気の「北海道チーズ蒸しケーキ」をチーズクリームパン化した「北海道産チーズのチーズクリームパン」や、「まるごとソーセージ」のミニパンなども紹介されている。