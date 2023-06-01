『シャーロック・ホームズ』『コードネーム U.N.C.L.E.』のガイ・リッチー監督最新作、ヘンリー・カヴィルとジェイク・ギレンホール共演の『In The Grey』が、邦題『グレイ・ミッション』として2026年8月21日（金）より日本公開されることが決定した。

本作は、アメリカ海軍特殊部隊Navy SEALsと、イギリス海兵隊の特殊部隊SBSのエリートが手を組み、法で裁けぬ巨悪に挑むノンストップ・バディアクション。主演を務めるのは、『マン・オブ・スティール』などのヘンリー・カヴィルと、『ロードハウス／孤独の街』などのジェイク・ギレンホール。さらにエイザ・ゴンザレス、ロザムンド・パイク、クリストファー・ヒヴュ、フィッシャー・スティーヴンスらが出演する。

物語の中心となるのは、裏社会専門の最強エージェントコンビだ。天才的な頭脳を持つ潜入・人質救出のプロ、シドをカヴィルが演じ、高度な戦闘能力を誇る命知らずの相棒ブロンコをギレンホールが演じる。ふたりは、若き敏腕弁護士レイチェルから依頼を受け、10億ドルを奪って姿を消した独裁者サラザールを追うことになる。

任務は、法も正義も通用しない“グレイゾーン”への潜行。盗聴、潜入、資産差し押さえなど、あらゆる手段を使い、サラザールの巨大帝国を内側から崩壊させていく。しかし、任務成功を目前にして事態は急変。レイチェルがサラザールに誘拐され、武装した軍隊も警察もすべてサラザールの支配下にある無法の孤島へ連れ去られてしまう。

金とレイチェルを奪還するため、シドとブロンコは危険な救出劇へと身を投じる。成功率0%。1秒のミスが死に直結する極限のミッションが幕を開ける。

監督・脚本を務めるのは、クールでスタイリッシュな映像、軽妙なユーモア、瞬時に爆発する緊張感で知られるガイ・リッチー。『シャーロック・ホームズ』『コードネーム U.N.C.L.E.』で世界中の映画ファンを沸かせてきたリッチーが、カヴィルとギレンホールという強力な布陣を得て、スクリーン向けの痛快なエンターテインメントを放つ。

映画『グレイ・ミッション』は2026年8月21日（金）より、TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開。