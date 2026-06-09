女子ゴルフの渋野日向子が８日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新。全米女子オープン選手権の予選ラウンドで同組だった１４年覇者のミシェル・ウィー（米国）と娘のマケナちゃん、元世界ランキング１位のヤニ・ツェン（台湾）との４ショットを投稿し「予選二日間ジュニアの頃から憧れていたお２人とプレーさせていただきました」などと記した。

「組み合わせが出た瞬間から本当に楽しみで仕方なくて一瞬一瞬を噛み締めながら自分もギャラリーになりきって２人のプレーを見ていました」と振り返り「こんな日が来るなんて夢にも思っていなかったけど２人のような素晴らしい選手に少しでも近づけるように一生懸命頑張ります！」と渋野。「本当に楽しかった…嬉しかった…」と結んだ。

渋野はレジェンド２人との予選ラウンドで好プレーを披露し、２日間を終えて３位で決勝ラウンドへ。最終的に今季ベストの１７位で終え、年間ランキングも１０９位まで上昇した。

渋野はインスタグラムにも同じ写真などとともに「一歩ずつ、少しずつ、頑張ります」などと投稿。ウィーからは「面白かった！良いプレー」、ヤニ・ツェンからは「とても良かった！」とコメントがあった。