エフエム栃木、宇都宮のクマ目撃でU字工事出演番組など観覧休止を発表「皆様の安全を最優先に考え…」
エフエム栃木（RADIO BERRY）は9日、公式Xで、栃木・宇都宮でのクマの目撃情報を受け、番組の観覧を休止すると伝えた。
【写真】観覧休止番組を発表…エフエム栃木
「番組観覧休止のお知らせ」とし「宇都宮市内においてクマの目撃情報が相次いでいることを受け、皆様の安全を最優先に考え、下記番組の観覧を当面の間休止させていただきます」と報告した。
「観覧の再開時期につきましては、今後の状況を踏まえて判断し、改めてお知らせいたします。それまでは、ラジオ本放送またはradikoでお楽しみください」と呼びかけた。
■対象番組
「Morning Sugar」（月〜木 7：30〜8：55）
「Flying Friday」（金 7：30〜11：00）
「B・E・A・T」（月〜木 16:00〜18：55）
「U字工事のSORRY SORRY」（金 15：00〜18：25）
「せきぐちゆきの苺通り十文字」（月 20：30〜20：55）
「愉快なラジオ」（金 12：00〜12：49）
【写真】観覧休止番組を発表…エフエム栃木
「番組観覧休止のお知らせ」とし「宇都宮市内においてクマの目撃情報が相次いでいることを受け、皆様の安全を最優先に考え、下記番組の観覧を当面の間休止させていただきます」と報告した。
「観覧の再開時期につきましては、今後の状況を踏まえて判断し、改めてお知らせいたします。それまでは、ラジオ本放送またはradikoでお楽しみください」と呼びかけた。
■対象番組
「Morning Sugar」（月〜木 7：30〜8：55）
「Flying Friday」（金 7：30〜11：00）
「B・E・A・T」（月〜木 16:00〜18：55）
「U字工事のSORRY SORRY」（金 15：00〜18：25）
「せきぐちゆきの苺通り十文字」（月 20：30〜20：55）
「愉快なラジオ」（金 12：00〜12：49）