『MUSIC AWARDS JAPAN』開催ウィークでヒップホップイベント開催 高木完、Zeebra、YZERRが40年以上の歴史を継承
13日に国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が開催されるのに先駆け、8日にヒップホップイベント『THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE』が東京・Zepp DiverCity（TOKYO）にて行われた。
【ライブ写真】白熱！『THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE』NITRO MICROPHONE UNDERGROUNDのステージ
授賞式に向けた5日〜13日を『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK』として、お台場・青海エリアを中心に、渋谷や六本木など東京各地でライブステージ、ショーケース、セミナーなど多彩なイベントが展開されている。
『THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE』もその一環で行われたイベント。2026年現在、ヒップホップはただの音楽ジャンルにとどまらず、日本の多彩な側面に影響を与える文化となったが、そこに至るまではさまざまな試行錯誤と紆余曲折があった。プロデューサーである高木完、Zeebra、YZERRが掲げた本イベントのテーマは、そうした背景を後継者（THE SUCCESSOR）に伝えていくこと。MC、BREAK DANCE、GRAFFITI、DJというヒップホップの4大要素を軸に、それぞれの分野で活躍してきたアーティストたちがどのような創意工夫を重ねてきたのかを時代ごとに回想し、YouTubeにはない貴重な資料映像なども公開された。
ライブではRHYMESTERとCRAZY-Aが共演したほか、日本を代表するエンタテインメント集団・LDHよりROOTS OF EXILE TRIBEが迫力あふれるダンスを披露。ほかにもキングギドラ、NITRO MICROPHONE UNDERGROUNDといったレジェンドをはじめ、T-Pablow、STUTS、PUNPEE、DJ CHARI & DJ TATSUKI、OZworld、MC TYSON、MaRI、3li\enら多様なアーティストが観客を楽しませた。
Zeebraと高木完は「日本のヒップホップは今日出てくれた若いやつらを中心にどんどん盛り上がっていきます。そして我々第一世代から第三世代もそれぞれ大人のヒップホップをやりたいなと思っています。みなさんこれからもいろんなヒップホップを楽しんでください！」とコメントを残し、ジャパニーズヒップホップの40年史を振り返る壮大なイベントの幕を下ろした。
■出演者
T-Pablow／STUTS／PUNPEE／\ellow Bucks／MC TYSON／OZworld／Watson／DJ CHARI & DJ TATSUKI／MaRI／3Li\en／RHYMESTER／キングギドラ／NITRO MICROPHONE UNDERGROUND
■SHOWCASE
BBOY SHOWCASE
DJ BEAT／CRAZY-A／HORIE／マシーン原田／KATSU ONE／TENPACHI／RAM／SHUTO／ONIGIRI／REN／YURIE
■DJ SHOWCASE
DJ Ta-Shi／DJ Kentaro／DJ IZOH／DJ Rena
■NEW DANCE SHOWCASE
ROOTS OF EXILE TRIBE
■BEATBOXING SHOWCASE
AFRA × NOVEL VINTAGE
■Graffiti Art Gallery
KAZZROCK／TOMI-E／TABOO1／SNIPE1
■プレゼンター
近田春夫／いとうせいこう／DJ YUTAKA／DJ KAORI／COMA-CHI／KEN THE 390／サイプレス上野／ZEN-LA-ROCK／GDX aka SHU／MC-HULK／漢 a.k.a. GAMI
【ライブ写真】白熱！『THE SUCCESSOR - MAJ HIP HOP TRIBUTE』NITRO MICROPHONE UNDERGROUNDのステージ
授賞式に向けた5日〜13日を『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK』として、お台場・青海エリアを中心に、渋谷や六本木など東京各地でライブステージ、ショーケース、セミナーなど多彩なイベントが展開されている。
ライブではRHYMESTERとCRAZY-Aが共演したほか、日本を代表するエンタテインメント集団・LDHよりROOTS OF EXILE TRIBEが迫力あふれるダンスを披露。ほかにもキングギドラ、NITRO MICROPHONE UNDERGROUNDといったレジェンドをはじめ、T-Pablow、STUTS、PUNPEE、DJ CHARI & DJ TATSUKI、OZworld、MC TYSON、MaRI、3li\enら多様なアーティストが観客を楽しませた。
Zeebraと高木完は「日本のヒップホップは今日出てくれた若いやつらを中心にどんどん盛り上がっていきます。そして我々第一世代から第三世代もそれぞれ大人のヒップホップをやりたいなと思っています。みなさんこれからもいろんなヒップホップを楽しんでください！」とコメントを残し、ジャパニーズヒップホップの40年史を振り返る壮大なイベントの幕を下ろした。
■出演者
T-Pablow／STUTS／PUNPEE／\ellow Bucks／MC TYSON／OZworld／Watson／DJ CHARI & DJ TATSUKI／MaRI／3Li\en／RHYMESTER／キングギドラ／NITRO MICROPHONE UNDERGROUND
■SHOWCASE
BBOY SHOWCASE
DJ BEAT／CRAZY-A／HORIE／マシーン原田／KATSU ONE／TENPACHI／RAM／SHUTO／ONIGIRI／REN／YURIE
■DJ SHOWCASE
DJ Ta-Shi／DJ Kentaro／DJ IZOH／DJ Rena
■NEW DANCE SHOWCASE
ROOTS OF EXILE TRIBE
■BEATBOXING SHOWCASE
AFRA × NOVEL VINTAGE
■Graffiti Art Gallery
KAZZROCK／TOMI-E／TABOO1／SNIPE1
■プレゼンター
近田春夫／いとうせいこう／DJ YUTAKA／DJ KAORI／COMA-CHI／KEN THE 390／サイプレス上野／ZEN-LA-ROCK／GDX aka SHU／MC-HULK／漢 a.k.a. GAMI