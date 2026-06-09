あじさいの最盛期を迎え、雨の季節が最高に映えるシーズンを迎える「ムーミンバレーパーク」の「アンブレラスカイとあじさいロード」

「ムーミンバレーパーク」では、6月11日が「傘の日」であることにちなみ、2026年6月の「ニョロニョロの日」は特別なキャンペーンが実施されます☆

ムーミンバレーパーク「ニョロニョロの日」キャンペーン2026年6月

開催日：2026年6月11日（木）

アンブレラスカイとあじさいロード 2026開催期間：2026年5月16日（土）〜

※終了日は開花状況による（今後の詳細はムーミンバレーパーク公式サイトで随時更新予定）

毎月11日に「ニョロニョロの日」キャンペーンを実施している「ムーミンバレーパーク」

2026年6月の「ニョロニョロの日」当日は、傘をテーマにしたイベント「ムーミン谷とアンブレラ」を開催中です！

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また、6月11日は日本洋傘振興協議会が暦のうえで入梅にあたる日として、1989年に「傘の日」と制定。

そこで、2026年6月11日の「ニョロニョロの日」は、「傘の日」にちなんだ特別なキャンペーンが実施されます☆

まさに今、最盛期を迎えたあじさいで彩られたアンブレラスカイロード横には、撮影用フォトプロップス「ニョロニョロ傘」を2026年6月11日のみ特別設置。

アンブレラスカイロード沿いに、約1000株のあじさいが華やかに咲きほこる「アンブレラスカイとあじさいロード」は、この季節だけの幻想的なフォトジェニック空間です！

雨の日は地面のリフレクションが鏡のように上空の傘を映し、晴れの日とは異なる幻想的な景色に。

また、雨上がりには傘やあじさいの花弁に弾ける水滴が陽光を浴びて輝き、新緑の湖畔の美しさを一層引き立てます。

さらに、「雨の日限定プレゼントキャンペーン」も実施中。

全天候型にリニューアルしたエンマの劇場では、雨が降ってもキャラクターたちのショーを鑑賞できます！

2026年6月11日は、ムーミンバレーパークで傘とあじさいの共演を楽しめる、特別な日になりそうです☆

「ニョロニョロ傘」で「傘の日」にぴったりの写真や動画を撮影しよう

開催期間：2026年6月11日（木）

開催場所：アンブレラスカイとあじさいロード

「アンブレラスカイとあじさいロード」に、ムーミンバレーパーク限定の大人気グッズ「ニョロニョロ傘」が、誰でも使えるフォトプロップスとして登場。

上空のカラフルなアンブレラスカイと地上の鮮やかなあじさいの中で、「傘の日」だけの特別な撮影が楽しめます！

毎月11日は「ニョロニョロの日」

開催日：毎月11日

ムーミンバレーパークでは、毎月11日を「ニョロニョロの日」とし、当日来園された方へ非売品の「ニョロニョロの日アートデザインクリアカード」をプレゼント中。

月ごとに異なるデザインのクリアカードで、景色にかざせば特別な写真の撮影が可能です。

さらに、限定アートの壁紙プレゼントや限定アートラテの販売、アーケードゲーム「ニブリングの店」でボール1個増量など、様々な特典が用意されています☆

「雨の日限定プレゼントキャンペーン」実施中

開催期間：2026年5月16日（土）〜6月30日（火）

配布場所：KOKEMUS内の各店舗

・ムーミン谷の売店 1会計1,000円（税込）以上の購入で1枚

・ムーミン谷の食堂 食事した人全員

・ライブラリー カフェ 食事した人全員

※当日の天気予報が雨予報の場合実施（詳細はスタッフまでお問い合わせください）

※予告なく、開催期間を変更する可能性があります

※なくなり次第終了

※絵柄は選べません

雨の日にKOKEMUS内の店舗を利用すると、オリジナルデザインのポストカードが貰える「雨の日限定プレゼントキャンペーン」を実施中。

2026年6月13日からは、デザインがリニューアルされます。

第2弾として「スナフキン」と「フィリフヨンカ」の絵柄が登場します！

【第2期】「ムーミン谷とアンブレラ」フォト＆ムービーコンテスト

応募期間：2026年5月16日（土）〜6月30日（火）

最優秀賞：公認オフィシャルホテル「ムーミンスペシャルルーム」ペア宿泊券（1泊朝食付き）・1名

宿泊利用期間：2026年9月1日（火）〜2027年3月31日（水）（※12月31日（木）と1月1日（金）は除く）

※マロウドチェーンの3ホテル（マロウドイン飯能・マロウドイン大宮・マロウドイン八王子）から好きなホテルを選択

「アンブレラスカイとあじさいロード」をより楽しめる、フォトコンテスト第2期を開催中です☆

アンブレラスカイの素敵な写真や動画を、ハッシュタグ「#アンブレラフォトコン2026」にて投稿すると参加可能。

最優秀賞は、パーク入園もセットになった特別な宿泊体験をプレゼントします！

「ニョロニョロ傘」を使った撮影など、2026年6月の「ニョロニョロの日」は「傘の日」にちなんだ企画を展開。

2026年6月11日に実施される、ムーミンバレーパーク「ニョロニョロの日」キャンペーン2026年6月の紹介でした☆

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