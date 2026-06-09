櫻井翔、最近の“大きな買い物”にスタジオどよめき Snow Man深澤辰哉も圧倒「なかなかですね…」
■深澤辰哉との心理戦で“告白”
タレントの櫻井翔が、8日放送のフジテレビ系ゲームバラエティー『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（毎週月曜 後8：00）に出演。最近の大きな買い物を明かした。
【番組カット】真剣…絶対に負けられない合戦を繰り広げるジェシーら
同番組は、主宰に櫻井を迎え、各6人で構成されるアイドル俳優軍と芸人バラエティ軍が、番組オリジナルのゲームで真剣勝負を繰り広げる。今回は深澤辰哉（Snow Man）率いるアイドル俳優軍と、小木博明（おぎやはぎ）率いる芸人バラエティ軍が対戦した。
この日、最後のゲームである「カケヒキあっち向いてホイ」では櫻井を召喚できる「櫻井CHANCE」が芸人軍によって発動。後輩である深澤と最終決戦に挑むことに。心理戦が鍵になるこのゲームで深澤は「最近大きい買い物をしましたか」と質問。櫻井は「そうですね…車を買いました！」と明かし、スタジオを「おおー！」とざわつかせた。
予想外の答えに深澤は圧倒されたように「なかなかですね…」とポツリ。「普段は貯金するタイプかざっくばらんにするタイプですか」とさらに質問する深澤に「比較的に堅実。あなたはめちゃくちゃ散在タイプ。びっくりするくらいの時計をいきなり買ったりする。ふっかに比べたら全然、堅実にです」と反撃していた。
タレントの櫻井翔が、8日放送のフジテレビ系ゲームバラエティー『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（毎週月曜 後8：00）に出演。最近の大きな買い物を明かした。
【番組カット】真剣…絶対に負けられない合戦を繰り広げるジェシーら
同番組は、主宰に櫻井を迎え、各6人で構成されるアイドル俳優軍と芸人バラエティ軍が、番組オリジナルのゲームで真剣勝負を繰り広げる。今回は深澤辰哉（Snow Man）率いるアイドル俳優軍と、小木博明（おぎやはぎ）率いる芸人バラエティ軍が対戦した。
予想外の答えに深澤は圧倒されたように「なかなかですね…」とポツリ。「普段は貯金するタイプかざっくばらんにするタイプですか」とさらに質問する深澤に「比較的に堅実。あなたはめちゃくちゃ散在タイプ。びっくりするくらいの時計をいきなり買ったりする。ふっかに比べたら全然、堅実にです」と反撃していた。