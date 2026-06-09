櫻井翔、最近の“大きな買い物”にスタジオどよめき Snow Man深澤辰哉も圧倒「なかなかですね…」

櫻井翔、最近の“大きな買い物”にスタジオどよめき Snow Man深澤辰哉も圧倒「なかなかですね…」