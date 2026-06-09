プロスポーツ・イベント・施設運営などを支える人材インフラ提供企業のヒトトヒトホールディングス（東京都渋谷区）で「ヒトのチカラ アンバサダー」を務める元巨人、ヤンキースの松井秀喜氏（51＝現ヤ軍GM特別アドバイザー）と、サッカー元日本代表の本田圭佑氏（39）の特別対談動画が9日、公開された。

母校・星稜高校の先輩、後輩である2人。「ヒトのチカラ」をテーマに熱いトークを展開した。

野球、サッカーと競技は違えどともに世界の舞台で活躍。高校時代の恩師とのエピソードや、後輩である本田氏が聞いていた松井氏の在学時の伝説、海外時代の挫折など過去を振り返る思い出話なども語った。

さらにAIに対する想い、そこから考える「人間らしさ」について語りながら、これからの時代に必要になる「ヒトのチカラ」を考える内容になっている。

「AI時代のヒトの価値」の章では、AIには代替できない人間らしさの本質について語り合う。データ管理が進む現代でも「生身の人間としての『感性』を大切にしたい」と語る松井氏に対し、本田氏も「ミスが起こるからこそ成功した時の感動があり、ドラマがある。人がやるから面白い」と応じている。

「人として強く生きるには」をテーマにした前編は本田圭佑公式Youtubeチャンネルで、「仕事での成果の出し方」をテーマにした後編をヒトトヒトホールディングス公式Youtubeチャンネルで配信。前後編は松井秀喜氏の特別コンテンツサイト「松井さんとヒトのチカラについて考えてみた」でも視聴できる。

対談を終えた松井氏は「母校の後輩として活躍を追っていた本田さんにお会いするという長年の夢がかないました。大昔、本田さんが高校生だったときのインタビューを拝見したときに、すごく強気だなと感じていたのですが、まさにそのマインドの部分のお話をうかがうことができて興味深かったですね。今度はぜひ、カメラの前では言えない星稜高校話をしましょう（笑）」とコメント。

本田氏は「星稜高校の大先輩でもあり、世界で活躍されている姿をずっと見ていた松井さんと、ようやくお会いすることができて非常にうれしかったです。今回は、かねてからおうかがいしてみたかったセカンドキャリアについてもお話ししていただけましたし、僕とは違う考え方や、石川県人らしい性格なんかにも触れられてとても光栄でした。ありがとうございます」と話した。